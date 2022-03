Archos : Yorkville Advisors dépasse les 10% du capital

Par courrier reçu le 28 mars 2022, la société Yorkville Advisors Global agissant pour le compte de YA II PN Ltd, a déclaré avoir franchi en hausse, le 24 mars 2022, par suite de la conversion d'obligations convertibles en actions (OCA), les seuils de 5% et 10% du capital et des droits de vote de la société Archos et détenir, à cette date et au 25 mars 2022, 239 956 actions Archos représentant autant de droits de vote, soit 11,55% du capital et des droits de vote de cette société.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.