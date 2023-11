Archos : engage le retrait de la cote de Medical Devices Ventures

La société Archos indique qu'il est envisagé de demander à Euronext la radiation des actions de sa filiale Medical Devices Venture (MDV) du marché Euronext Access+ Paris. Elle explique que cette cotation "n'a plus de raison d'être, compte tenu notamment de son flottant quasiment inexistant, des très faibles volumes échangés" et du fait que MDV "envisage de lever des financements auprès de fonds actifs qui investissent dans des sociétés non cotées".



Les contraintes légales et réglementaires applicables aux sociétés cotées sur Euronext Access+ "apparaissent disproportionnées" par rapport au bénéfice apportés.



Medical Devices Venture, créé en 2021 par Archos et coté depuis 2022, est une holding qui développe un portefeuille de participations dans des start-up Med Tech.



Archos a procédé à l'acquisition de 190904 actions MDV, au prix de 7,63 euros par action et de 191665 BSA MDV, au prix de 3 euros par BSA, auprès de Neovacs, d'Europe Offering et de YA PN, Ltd.



L'acquisition des blocs MDV permettra à Archos de détenir seule plus de 90% du capital et des droits de vote de MDV et ainsi de demander à Euronext de procéder à la radiation de MDV à l'issue de l'offre volontaire de rachat des actions MDV qui sera lancée par Archos dans les prochaines semaines.



Le Conseil d'administration de MDV a approuvé l'offre, constaté le caractère justifié du prix et ne s'est pas opposé à la décision d'Archos de demander à Euronext Paris la radiation des actions MDV.



Un communiqué relatif au calendrier de l'offre et à la mise à disposition de la note d'information établie dans le cadre de l'offre sera publié par MDV dans les prochaines semaines. La cotation des actions MDV reste suspendue jusqu'à nouvel ordre.