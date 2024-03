ARCHOS : ADP, Engie, Streamwide... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

ADP

ADP annonce un trafic groupe en hausse de 13,5 % en février à 25 millions de passagers, soit 109,1% du trafic de 2019. L'opérateur précise que le trafic de Paris Aéroport ressort en progression de 4,7%, à 7 millions de passagers, soit 96,4% du trafic de 2019. Le groupe indique qu'à Paris Aéroport, l'expérimentation programmée du système de gestion du trafic aérien 4-Flight par le centre en-route de la navigation aérienne Nord a conduit à des réductions des programmes des vols entre le 9 janvier et le 14 février 2024.



Archos

L'expert en solutions mobiles communiquera ses résultats annuels.



Engie

Engie a obtenu l'approbation du coordinateur national de l'électricité (CEN - National Electricity Coordinator) pour démarrer l'exploitation commerciale de Bess Coya, le plus grand système de stockage d'énergie par batterie (BESS) en Amérique Latine. Avec 139 MW de capacité installée, Bess Coya a une capacité de stockage de 638 MWh. Situé sur le site photovoltaïque de Coya (180 MWac) dans la région d'Antofagasta, ce système de stockage équipé de batteries au lithium permettra de stocker l'énergie renouvelable produite par la centrale solaire.



Lhyfe

Lhyfe, producteur d'hydrogène vert et renouvelable, a reçu la confirmation du soutien financier de l'État français, via une subvention pouvant aller jusqu'à 149 millions d'euros, pour la construction d'une usine de production d'hydrogène vert d'une capacité d'électrolyse installée de 100 MW près du Havre. Ce projet, porté par Lhyfe depuis plus de deux ans, a été validé par la Commission européenne dans le cadre de la troisième vague de PIIEC (Projets Importants d'Intérêt Européen Commun) sur l'hydrogène.



Spartoo

En 2023, Spartoo affiche un chiffre d'affaires de 142,9 millions d'euros, en baisse de 4,1% sur un an. Le spécialiste de la vente d'articles de mode en ligne souligne que son Ebitda ajusté est redevenu positif en 2023 à 1,9 million d'euro soit 1,3% du chiffre d'affaires. La perte nette consolidée ressort à 1,9 million d'euros contre 4,6 millions d'euros en 2022. La marge commerciale s'établit à 59,1 millions d'euros en 2023, soit 41,4% du chiffre d'affaires, contre 42% en 2022. A fin décembre 2023, sa trésorerie s'élève à 14,3 millions d'euros contre 9,4 millions d'euros un an auparavant.



Streamwide

En 2023, Streamwide a atteint un chiffre d'affaires record de 19,5 millions d'euros, soit une augmentation de 1,9 million d'euro (11%). Cette croissance solide impacte directement et positivement le résultat opérationnel courant avant amortissements (EBITDA) qui progresse de 1,7 million d'euro (+18% à 11,4 million d'euros) et représente 59% des revenus annuels (+4 points). Après amortissements (5,8 millions d'euros, dont 4,6 millions d'euros au titre des frais de développement), le résultat opérationnel courant (EBIT) ressort à 5,6 millions d'euros, en progression de 1,2 million d'euros.



Vergnet

Vergnet a présenté aux investisseurs, lors de son webinaire du 14 mars dernier, ses derniers développements, sa nouvelle gouvernance et ses perspectives pour l'année 2024. Dans le cadre de sa réorganisation, Vergnet a renforcé sa gouvernance ainsi que sa direction afin d'accompagner la transformation du Groupe. Un prêt obligataire de 2 millions d'euros a été émis par Vergnet Pacific et souscrit par Delta Alternative Management marquant une diversification significative dans les options de financement pour soutenir ses développements futurs.