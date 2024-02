ARCHOS : Medical Devices Venture sera radiée de la cote le 14 février

Medical Devices Venture (MDV) annonce que la radiation de ses actions du marché Euronext Access+ Paris sera effective le 14 février 2024. Cette plateforme d'investissement dans des start-up développant des solutions de santé, précise que cela fait suite à l'offre volontaire de rachat sur ses actions au prix de 7,63 euros par action, initiée par son actionnaire Archos le 29 décembre 2023 . A l'issue de l'offre, Archos détient seule 119 million d’actions MDV, représentant 90,86% du capital et des droits de vote théoriques.



"Dans la mesure où la cotation de l'action MDV ne reprendra pas et que les actions MDV seront radiées du marché Euronext Access+ Paris à compter du 14 février 2024, il n'est plus possible pour les actionnaires minoritaires de MDV de céder ou d'acquérir des actions MDV sur le marché Euronext Access+ Paris", précise la société.