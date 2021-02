ARCHOS : réduit ses pertes en 2020

Archos a essuyé une perte nette de 3,4 millions d'euros en 2020 contre -36,5 millions d'euros en 2019. Le résultat opérationnel courant est de -3,1 millions d'euros pour l’exercice 2020 contre -11,3 millions d'euros en 2019. Cette année, le groupe a privilégié les ventes à valeur ajoutée, augmenté sa marge brute, continué à réduire les frais fixes et finalisé sa restructuration. Le chiffre d'affaires a chuté de 36% à 22,8 millions d'euros. Cette décroissance provient essentiellement de la crise de la COVID 19 qui a bouleversé l’exercice 2020.



Le groupe d'électronique grand public a connu des difficultés d'approvisionnement en Chine dès le mois de février 2020 et souffert des fermeture des magasins et du couvre-feu pour un tiers de l'année 2020.



Fin avril 2021, la société conviera ses actionnaires pour dévoiler une feuille de route tout à fait nouvelle.



Le conseil d'administration a par ailleurs nommé Loïc Poirier, Directeur général, en qualité de Président du conseil d'administration.