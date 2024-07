ARCHOS SA, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B2B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS SA conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs start-ups. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS SA s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable.

Secteur Téléphones et appareils portatifs