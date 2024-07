Le groupe ARCHOS (code ISIN : FR001400KO61 ALJXR) réalise un chiffre d'affaires de 16,5 M€ sur le premier semestre 2024 contre 8,7M€ pour le S1 2023, soit une croissance exceptionnelle de 90%. Cette très belle performance provient de l'intégration réussie de la société Elexo au sein du groupe Logic Instrument.

en M€ S1 2024 S1 2023 Variation Chiffre d'affaires consolidé 16,5 8,7 90%





Points saillants du premier semestre 2024 :

Segment des solutions mobiles Défense et Industrie

L'intégration réussie d'Elexo au sein de Logic Instrument permet à la société d'enrichir son portefeuille de produits, de renforcer ses expertises Défense et de viser une croissance soutenue sur les exercices à venir.

Segment des dispositifs médicaux au domicile du patient

Les trois sociétés DOMISANTE, Dextrain et Poladerme sont désormais au stade de la commercialisation après 3 années de développement. Les premières ventes montrent l'intérêt pour des solutions efficaces au domicile du patient.

Segment de l'électronique Grand Public

ARCHOS lance au mois de juin 2024 sa nouvelle gamme qui aura un impact positif sur les ventes au second semestre. En particulier avec des tablettes performantes, abordables telles que l'ARCHOS T105 FHD 4G, qui est dotée d'un écran FHD et propulsée par un processeur octo-core et 4 GB de RAM. Elle sera disponible courant de l'été.



Perspectives 2024 :

Solutions mobiles Défense et industrie :

La société entend continuer à enrichir son portefeuille de produits autour des solutions mobiles destinées au segment Défense et conditions extrêmes mais aussi élargir sa base de clients grands comptes en recrutant des experts métiers. La société étudie différents scénarios de réindustrialisation sur le territoire français comme la technologie Tempest pour la sécurité des solutions mobiles auprès de la défense. La société est à l'écoute des opportunités de croissance externe dans les métiers connexes à ses expertises qui pourraient l'amener à atteindre potentiellement 50M€ de chiffre d'affaires dès l'année 2025, dépasser 32M€ de chiffre d'affaires en 2024 et afficher un résultat d'exploitation record.

Dispositifs médicaux au domicile du patient :

Avec le HomeRehab, Dextrain va pouvoir proposer sa solution de rééducation directement au domicile du patient à pour un accompagnement optimal.

Poladerme va commencer à créer sa banque de données unique d'images spectro-polarimétriques de lésions cutanées en partenariat avec des dermatologues.

DOMISANTE accélère son déploiement auprès des acteurs de la santé à domicile comme les SSIAD ou les services de HAD.

Electronique grand public :

La nouvelle gamme de tablettes d'ARCHOS sera disponible courant de l'été chez les enseignes partenaires.

ARCHOS travaille également sur son offre pour le bien-être animal au domicile et vise une commercialisation en fin d'année auprès des différents acteurs du marché.



Le 7 aout 2024, date de publication des éléments financiers, sera l'opportunité de détailler les impacts très positifs de cette croissance sur le compte de résultat et les masses bilancielles.





Contact Investisseurs

Loïc Poirier– Président Directeur Général – poirier@archos.com

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale LOGIC INSTRUMENT. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. ARCHOS a lancé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs start-up. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR001400K061. www.archos.com

