ARCHOS LANCE UNE GAMME DE PURIFICATEURS D'AIR



Paris le 4 novembre 2020 - Nous passons en moyenne 80% de notre temps dans des espaces confinés et la lutte contre la pollution de l'air intérieur est un réel enjeu de santé publique notamment en cette période d'épidémies hivernales. Dans le monde, on estime que 4,3 millions de décès prématurés (dont 18 000 en Europe) sont liés à une mauvaise qualité de l'air intérieur. En France 3,5 millions d'asthmatiques sont comptabilisés et 50.000 personnes souffrent d'insuffisances respiratoires graves.

Pour assainir l'air intérieur, ARCHOS annonce une gamme de trois purificateurs d'air en partenariat avec Levoit, une marque de la société californienne Arovast, leader mondial dans cette catégorie.





Les technologies de purification d'air

Les purificateurs d'air de la gamme ARCHOS sont composés de trois filtres pour capturer 99,97% des particules :

Un filtre pour les grosses particules : ce premier filtre arrête les fibres, cheveux et poils d'animaux

Un filtre HEPA pour capturer les particules fines comme le pollen, les acariens, les polluants atmosphériques et chimiques

Un filtre à charbon pour neutraliser les odeurs et les fumées

Les purificateurs d'air les plus performants sont ceux dotés d'un filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air), capable de piéger les particules ultrafines, que l'on ne peut percevoir à l'œil nu.

Constitué de fibres de verre entrelacées, il est notamment utilisé dans les hôpitaux, les compagnies pharmaceutiques et dans les laboratoires. En 2016, la Nasa a publié une étude sur ce filtre démontrant qu'il avait une capacité de captation de particules de l'ordre de 10 nanomètres (0,1 micromètres), soit une taille inférieure à celle du SARS-CoV-2. En effet, le diamètre des coronavirus est compris entre 60 et 140 nanomètres, ce qui représente 0,06 à 0,14 micromètres.

Contrairement aux purificateurs d'air avec ioniseur, qui peuvent générer pendant le fonctionnement de l'ozone gaz irritant pour les voies respiratoires, les purificateurs d'air ARCHOS n'utilisent pas d'ions pour assainir l'air intérieur. Ils sont donc sans ozone et sans danger pour la santé.

Enfin pour éviter les nuisances sonores, les purificateurs d'air ARCHOS sont silencieux pour créer un environnement propre mais paisible.





Une gamme complète pour assainir l'air des pièces jusqu'à 48m²

La gamme ARCHOS se compose de trois produits tous livrés avec un filtre supplémentaire. Ce 2ème filtre permettra d'utiliser l'appareil pendant 12 à 18 mois sans avoir besoin de se procurer un 3ème filtre.

ARCHOS AIR PURIFIER 15

Ce purificateur d'air est idéal pour une chambre à coucher grâce à son sleep mode qui le fait fonctionner à vitesse minimum tout en assurant une excellente qualité d'air. Sa fonction veilleuse est parfaite pour une chambre d'enfant. Il dispose également d'un minuteur préprogrammé.

ARCHOS AIR PURIFIER 28

Ce modèle est conçu pour les pièces d'une surface allant jusqu'à 28m². Il possède trois vitesses de circulation de l'air pour optimiser son utilisation. Vous pourrez programmer l'arrêt grâce au minuteur intégré. Discret, il est aussi peu gourmand en énergie.

ARCHOS AIR PURIFIER 48 SMART

Pour les pièces d'une surface allant jusqu'à 48m², ce purificateur d'air dispose d'une connexion WiFi pour être connecté. Grâce à l'application VeSync, l'utilisateur pourra régler à distance la vitesse du ventilateur, allumer ou éteindre le purificateur d'air. Elle peut créer des horaires et des minuteries pour personnaliser le fonctionnement de son purificateur d'air et pourra également suivre la durée de vie du filtre.

Les informations sur la qualité de l'air ambiant de la pièce sont transmises en temps réel sur le smartphone.

Compatible avec Alexa, Google Assistant et IFTTT, contrôlez la qualité de votre air intérieur à la voix sans lever le petit doigt.

En mode automatique, un capteur ajuste en temps réel la vitesse du ventilateur en fonction de la qualité de l'air environnant. Le sleep mode utilise la vitesse de ventilation la plus basse possible pour maintenir un environnement silencieux pendant que vous vous reposez.





Disponibilité et Prix

Les purificateurs d'air seront disponibles courant novembre en Europe et sur le site web d'ARCHOS www.archos.com à partir de 99,99€TTC et jusqu'à 249,99€TTC.

Chaque modèle est fourni avec un filtre de remplacement supplémentaire d'une valeur de 30 à 50€TTC.





