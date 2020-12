ARCHOS et Paris Blockchain Week Summit :

Paris le 8 décembre 2020 - ARCHOS offre, aux 300 premiers inscrits au Paris Blockchain Week Summit, un pass d'entrée et un Safe-T touch.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site ARCHOS : www.archos.com

Le deuxième sommet annuel de la Paris Blockchain Week se déroulera sous forme d'événement virtuel du 9 au 10 décembre 2020. Lancé pour la première fois en avril 2019, PBWS est la première conférence internationale organisée en France dédiée aux professionnels de l'espace blockchain et crypto-actifs. Soutenu par des figures de proue de la technologie et de la politique, PBWS a pour objectif accélérer la croissance de la blockchain et des actifs numériques en France et à l'international.

L'équipe R&D d'ARCHOS a conçu deux cold wallets : le safe-t touch et le safe-t mini, offrant aux utilisateurs de crypto-actifs une technologie unique et innovante pour sécuriser leurs transactions.





Le Safe-T touch : le premier cold wallet avec écran tactile

L'ARCHOS SafeT touch consiste en un cold wallet doté d'un niveau de sécurité très élevé :

Un élément de stockage des clés privées dans un coffre-fort inviolable.

Une zone d'exécution sécurisée, spécifique aux transactions, exécutant un système d'exploitation certifié EAL7, développé en partenariat avec Prove & Run, une société leader en cybersécurité pour les périphériques connectés et les systèmes intégrés.

Une interface utilisateur et un indicateur de confiance sont automatiquement activés au déclenchement d'actions sensibles, pour une protection supérieure.

Un module Bluetooth Low Energy intégré au système d'exploitation sécurisé, son activation pour la synchronisation étant notifiée à l'utilisateur par le clignotement en bleu du bouton principal de navigation.

Un code PIN à 6 chiffres, l'appareil se bloquant après 4 tentatives infructueuses.

Un lecteur d'empreintes digitales qui permet exclusivement à son propriétaire de le verrouiller/ déverrouiller.

Entièrement tactile, le Safe-T Touch offre un écosystème complet permettant une gamme de services: initier et recevoir des transactions, vérifier les soldes et les évolutions des devises et également échanger des crypto-actifs.

Enfin en cas de vol, perte ou casse de l'ARCHOS SafeT touch, son titulaire bénéficie d'une copie de sauvegarde grâce à une clé de récupération de 24 mots.





Le Safe-T mini : conçu et assemblé en France

L'ARCHOS Safe-T mini est le résultat des travaux menés par l'équipe R&D d'ARCHOS dans le domaine du chiffrement, de la sécurité et des monnaies virtuelles. Le produit a été conçu et développé en France et il est assemblé dans une usine française.

L'ARCHOS Safe-T mini assure ainsi le stockage et la gestion sécurisée des crypto-actifs :

Une puce mémoire chiffrée, en complément de son code PIN à 6 chiffres

Le stockage sécurisé des fonds rapatriés après trading sur la / les plateformes d'échanges choisies par l'utilisateur.

La compatibilité avec les crypto monnaies qui représentent 75% de la capitalisation totale des marchés de crypto actifs : Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Dash, Ether, Ether Classic, Litecoin, jetons ERC20.

Une application Web dédiée pour une installation et une utilisation faciles.









A propos d'ARCHOS

ARCHOS, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android™ en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise au niveau mondial des solutions à forte valeur d'innovation : solutions mobiles, intelligence artificielle et blockchains. Avec un siège social en France et un bureau en Asie, Archos est coté sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479.. www.archos.com.

Contact Presse

Bénédicte ERNOULT – ernoult@archos.com

