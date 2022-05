Igny (France) – 24 05 2022 - Archos (Euronext Growth Paris : ALJXR), pionnier européen de l'électronique grand public (la « Société »), annonce l'obtention ce jour d'un waiver (le « Waiver ») relatif au contrat de financement obligataire flexible (le « Contrat ») conclu le 17 mars 2021 avec le fonds d'investissement YA II PN, Ltd représenté par Yorkville Advisors Global LP (l' « Investisseur »), tel que déjà modifié par voie d'avenants le 21 septembre 2021 et le 15 décembre 2021 (voir communiqué de presse du 15 décembre 2021).

Aux termes de ce Waiver, l'Investisseur a accepté, pendant une durée de douze mois à compter de la date du Waiver, que la Société puisse réaliser une émission d'instruments obligataires, à condition que le montant nominal et les intérêts, le cas échéant, de ces instruments obligataires ne dépassent pas 2.000.000 €. En contrepartie de ce Waiver, l'Investisseur aura le droit de demander, pendant une durée de douze mois à compter de la date du Waiver, le rachat en espèces par la Société de tout ou partie d'un montant nominal d'OCA égal à 500.000 € à un prix d'achat égal à 110% du montant principal des OCA (soit 550.000 €).

Il est rappelé que les actionnaires peuvent suivre les émissions et les conversions d'OCA sur le tableau de suivi disponible sur le site Internet de la Société :

https://www.archos.com/fr/corporate/investors/index.html

© 2022 ActusNews