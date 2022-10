Igny le 21 octobre 2022 - ARCHOS annonce la disponibilité au prix de 1900€HT du premier ordinateur ultra portable durci, de sa filiale Logic Instrument, le FieldBook RC300, certifié MIL-STD 810 et IP65. L'assemblage personnalisé en France et les procédures renforcées de test garantissent la durabilité du produit.

Ce PC unique dans sa catégorie a été présenté avec succès au Salon EURORATORY en juin à Paris et a suscité l'intérêt des acheteurs car il répond à leur attente en termes de résistance, durabilité, sécurité performance, pour un prix de 1900€HT.

Ses caractéristiques techniques haut de gamme, font du FieldBook RC300 l'un des PC portables durcis les plus performants tout en conservant une autonomie élevée grâce à ses 2 batteries remplaçables à chaud et sans outils du marché.





SES SPECIFICITES

Ultra résistant :

Certifié MIL-STD-810 et IP65, il peut être utilisé en toute sécurité par tous les temps même sous la pluie et peut être soumis à des vibrations élevées et résister aux chocs, chutes et températures extrêmes.

Pour un usage tout terrain :

La technologie SLR et la luminosité 700 nits de son écran 13.3'' en verre trempé permettent une lisibilité confortable en plein soleil.

Equipé de 2 batteries remplaçables sans outils et sans avoir à éteindre le système, le FieldBook RC 300 offre une durée d'utilisation inégalée.

Performant et sécurisé :

Logic Instrument a fait le choix de la performance en combinant un processeur Intel® i7-1165G7 avec GPU Intel® Iris X à 16GB DDR4, 256GB SDD, Wifi 6, Bluetooth 5.1 et 4G. Il est également équipé d'un module TPM2.0 et d'un lecteur d'empreintes digitales. Enfin, son lecteur SSD est facilement extractible pour des opérations de maintenance en toute sécurité.





SES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

IP 65 et MIL-STD-810

Intel® i7-1165G7, Intel® Iris X

13.3 pouces (1920 x 1080) protégé par une vitre en verre trempé

Lisible en plein soleil 700 nits

Technologie SLR

Un emplacement pour carte SIM

Un emplacement pour carte micro-SD 3 ports USB 3.0

16GB DDR4 - 256GB SSD



A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs startups. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com

