La start-up francilienne, appartenant au Groupe ARCHOS, a pour mission dans le cadre de ce partenariat de poursuivre les développements et de commercialiser le logiciel de rééducation cognitive S'TIM développé par l'équipe de rééducation de la clinique Ramsay Santé Provence Bourbonne.





Paris – 20 Juin 2022 - Ce partenariat est la concrétisation et la suite logique du travail qui a été mené par les thérapeutes de la clinique, encadrés par le Dr. Michèle Timsit, soucieux d'innover pour la rééducation neurologique et l'Institut Méditerranéen des Sciences de l'Information et de la Communication de l'Université de Toulon.



Le constat du manque d'outils technologiques pour aider la rééducation neurologique, notamment pour rééduquer les patients atteints de troubles cognitifs à la suite d'un traumatisme crânien ou d'un accident vasculaire cérébral est la base de ce projet. Ainsi, l'équipe s'est lancée dans la création d'un logiciel d'entrainement pour aider ces patients et pouvant être utilisé sur un grand écran tactile.



Afin que ces innovations thérapeutiques profitent au plus grand nombre de patients possible, l'équipe a décidé de confier les futurs travaux de développement et la commercialisation de cette solution à l'entreprise Dextrain qui va assurer la continuité du projet conjointement avec l'équipe de rééducateurs et permettra de rapidement déployer S'TIM dans les centres de rééducation. La SATT Sud-Est a concédé à Dextrain une sous-licence d'exploitation du logiciel S'TIM en copropriété Université de Toulon et Clinique de Provence-Bourbonne – Groupe Ramsay Santé.





Les résultats du projet S'TIM se concrétisent donc dans une solution globale incluant le matériel et le logiciel à destination des établissement spécialisés dans un premier temps puis le domicile.

La solution sera commercialisée pour 99 € par mois (2 ans) ou 2000 € HT à l'achat.





S'TIM : un nouvel outil pour entrainer les fonctions exécutives

Les premiers retours de l'étude clinique indiquent que l'usage du jeu S'TIM améliore les fonctions cognitions, comme la mémoire la concentration et améliore les comportements des patients ayant eu un AVC ou un traumatisme crânien. D'autres types de patients atteints de troubles psychiatriques comme la schizophrénie, souffrent également de désorganisation et peuvent avoir besoin de suivre une remédiation cognitive.

L'enjeu pour rééduquer ces patients est alors de proposer des applications permettant d'entrainer et/ou stimuler les cognitions et favoriser l'autonomie dans les activités de vie quotidienne tout en les motivant sans les infantiliser. S'TIM est « un jeu sérieux » qui s'utilise avec un accompagnement du professionnel de santé et se veut à la fois un outil de rééducation et également un outil d'éducation thérapeutique et de médiation entre le patient anosognosique et le thérapeute.

Avec le vieillissement de la population, l'indépendance et le maintien au domicile le plus longtemps possible représentent un défi majeur de santé publique. La solution S'TIM pourrait aussi être utilisée pour stimuler et entretenir les fonctions cognitives chez les personnes âgées et réduire l'impact du vieillissement sur leur qualité de vie.

S'TIM peut contribuer aux bilans ou aux séances de stimulations pratiqués dans les consultations mémoire qui concernent les patients ambulatoires. Son installation et utilisation étant facile, il peut même être utilisé par les patients avec leur famille et leurs aidants directement à leur domicile.





