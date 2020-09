Archos Sa : Poursuite des discussions sur la restructuration de la dette BEI et tirage de la 6ème tranche de financement en OCA-BSA

Archos informe ses actionnaires que les organes de décision de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) ont rendu, le 31 août 2020, un avis favorable concernant la poursuite des discussions en vue de la restructuration de la dette de 6m€ de nominal due par Archos à la BEI, telle que présentée dans le communiqué de presse d'Archos du 25 août 2020 (la « Restructuration »).

La Restructuration reste conditionnée à l'obtention (i) de l'approbation par l'Autorité des marchés financiers d'un prospectus relatif à l'admission aux négociations des actions susceptibles d'être émises au profit de la fiducie à constituer dans le cadre de la Restructuration (la « Fiducie »), et (ii) de l'adoption par les actionnaires d'Archos de la 23ème résolution soumise à l'approbation de l'assemblée générale convoquée le 30 septembre 2020 visant à autoriser l'émission des bons de souscription d'actions (et des actions sous-jacentes) à émettre au profit de la Fiducie dans le cadre de la Restructuration (les « Conditions »).

En conséquence, Archos a débuté la préparation du prospectus qui sera soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de la Restructuration et, conjointement avec la BEI, de l'accord contraignant qui sera conclu entre Archos et la BEI si les Conditions sont satisfaites.

La décision de la BEI de poursuivre les discussions en vue de la réalisation de la Restructuration s'est accompagnée du tirage par Archos, le même jour, de la sixième tranche d'obligations convertibles en actions avec bons de souscription d'actions attachés dans le cadre du contrat de financement conclu le 11 octobre 2019 avec le fonds d'investissement YA II PN, Ltd, représenté par Yorkville Advisors Global LP, tel qu'amendé le 13 novembre 2019 et le 29 juin 2020, conformément au calendrier inséré dans le communiqué de presse d'Archos du 29 juin 2020.

Archos, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, Archos conçoit et démocratise au niveau mondial des produits à forte valeur d'innovation : solutions mobiles, intelligence artificielle & IoT et blockchain. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, Archos s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479.

