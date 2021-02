Présentation des résultats pour l'exercice 2020

Départ de cinq administrateurs dont Monsieur Henri Crohas, fondateur d'Archos et Président du conseil d'administration

Cooptation de deux nouveaux administrateurs

Nomination de Monsieur Loïc Poirier en qualité de Président-Directeur général

Résiliation du contrat de licence exclusive en vigueur entre PicoWan et Monsieur Henri Crohas relatif à la technologie PicoWan

Igny (France) – 26 février 2021 – Archos (Euronext Growth Paris : ALJXR), pionnier européen de l'électronique grand public (la « Société »), annonce ses résultats pour l'exercice clos au 31 décembre 2020.

Résultats Financiers 2020 : Résultat opérationnel en forte amélioration

Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 22,8M€ en 2020, contre 35,4M€ en 2019.

Chiffre d'affaires consolidé (en M€) 2020 2019 Variation Variation en % ARCHOS 13,8 23,3 -9,5 -41% LOGIC INSTRUMENT 8,9 12,1 -3,2 -26% TOTAL 22,8 35,4 -12,6 -36%

Cette décroissance provient essentiellement de la crise de la COVID 19 qui a bouleversé l'exercice 2020 :

Difficultés d'approvisionnement en Chine dès le mois de février 2020 ;

Fermeture des magasins et couvre-feu pour un tiers de l'année 2020.

Compte de résultat simplifie et EBITDA [1](en M€)

Compte de résultat consolidé synthétique, en M€ 2020 2019 Variation Variation en % Chiffre d'affaires 22,8 35,4 -12,6 -36% Marge Brute 5,9 5,3 0,7 13% en % du chiffre d'affaires 26,0% 14,8% n/a n/a Charges opérationnelles courantes (hors amortissements et autres charges courantes) 8,3 15,4 -7,1 -46% EBITDA -2,4 -10,2 7,8 n/c en % du chiffre d'affaires -10,5% -28,7% n/a n/c Amortissements et autres charges courantes 0,7 1,1 -0,4 -38% Résultat opérationnel courant -3,1 -11,3 8,2 n/c Charges et produits opérationnels non courants 1,6 -24,0 25,6 n/c Résultat Opérationnel -1,5 -35,3 33,8 n/c Résultat financier -1,9 -1,1 -0,8 n/c Impôt sur les résultats 0,0 -0,1 0,1 n/c Résultat net -3,4 -36,5 33,1 n/c

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 26 février 2021. Les procédures d'audit ont été substantiellement effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes relatif à leur certification est en cours d'émission

Malgré un contexte difficile où la COVID 19 a particulièrement touché la Société, les équipes ont su se réorganiser afin de :

Privilégier les ventes à valeur ajoutée et augmenter la marge brute ; Continuer à réduire les frais fixes du Groupe pour retrouver un point d'équilibre ; Finaliser la restructuration du Groupe.

Le taux de marge brute[2] du Groupe s'établit à 26%, soit 11 points de mieux qu'en 2019. Le Groupe continue à se concentrer sur l'amélioration de son mix produit.

Les charges opérationnelles courantes (hors amortissements et autres charges courantes) s'établissent à 9 M€ en 2020 contre 16,5 M€ en 2019, soit une baisse de 45%.

Le résultat opérationnel courant est de -3,1 M€ pour l'exercice 2020 contre -11,3 M€ en 2019.

Les charges et produits opérationnels non courants s'élèvent à +1,6 M€. Le Groupe a ajusté les éléments bilanciels de stock et de compte clients pour l'exercice 2020.

Le résultat financier est de -1,9 M€ pour l'exercice 2020 contre -1,1 M€ en 2019. Il est principalement constitué du résultat de change pour -0,5 M€, de la charge sur la juste valeur des OCABSA pour 0,9 M€ et du coût des intérêts financiers pour 0,4 M€.

Le résultat net consolidé s'établit à -3,4 M€ pour l'année 2020 contre -36,5 M€ en 2019.

Principaux éléments bilanciels consolidés

ACTIF, en millions d'euros 31 décembre 2020 30 juin 2020 31 décembre 2019 Actifs non courants 2,0 2,2 3,3 Actifs courants 18,1 25,4 27,1 - Stocks 2,5 3,6 3,4 - Clients 4,0 8,8 11,5 - Autres actifs courants 2,6 4,6 5,1 - Disponibilités 9,0 8,4 7,1 TOTAL ACTIF 20,2 27,6 30,3 PASSIF, en millions d'euros 31 décembre 2020 30 juin 2020 31 décembre 2019 Capitaux propres attribuables aux actionnaires d'ARCHOS SA -10,2 -13,4 -14,7 Intérêts ne conférant pas le contrôle 4,9 4,9 4,9 Passifs non courants 9,6 5,7 11,9 Passifs courants 15,9 30,5 28,2 - Dettes financières courantes 3,4 11,0 3,0 - Fournisseurs et rattachés 7,2 11,0 12,5 - Autres dettes et autres provisions 5,3 8,5 12,8 TOTAL PASSIF 20,2 27,6 30,3

Le stock s'établit à 2,5 M€ contre 3,4M€ l'année précédente. La Société compte à l'avenir maintenir un stock minimum inférieur à 3 M€ afin d'éviter les coûts d'obsolescence des produits.

Les comptes clients s'établissent à 4 M€ contre 11,5 M€ l'année précédente, la Société ayant procédé à une revue exhaustive des comptes actifs au cours du second semestre 2020.

La trésorerie s'établit 9,0 M€, en hausse de 1,8 M€ par rapport à l'année précédente.

Les capitaux propres s'établissent à -5,4 M€, en amélioration de 4,5 M€ par rapport à l'année précédente.

Les passifs non courants s'établissent à 9,6 M€ contre 11,9 M€ l'année précédente. La restructuration de la dette de la Société envers la Banque Européenne d'investissement permettra une réduction du poste dès le premier semestre 2021.

La Société a été transférée sur Euronext Growth en décembre 2020 et la présentation des comptes se fera à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2021 sous les normes françaises (règlement CRC n° 99-02).

Evènements et Perspectives 2021

ARCHOS s'est transformé depuis deux ans pour retrouver une agilité de start-up et également pour repenser son portefeuille produit et son positionnement marché. Fin avril 2021, la Société conviera ses actionnaires pour dévoiler une feuille de route tout à fait nouvelle.

Modification de la composition du conseil d'administration

La Société annonce avoir pris acte de la démission ce jour de cinq administrateurs, à savoir Mesdames Isabelle Crohas et Axelle Scaringella et Messieurs Jean Rizet, Jean-Michel Seignour et Henri Crohas, Président du conseil d'administration.

Il est rappelé qu'au cours de l'année 2020, sous l'impulsion de la Direction générale, la Société a notamment mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi (tel qu'annoncé par la Société dans son communiqué de presse en date du 19 décembre 2019) et a procédé à la restructuration de sa dette à l'égard de la Banque Européenne d'Investissement (telle qu'annoncée par la Société dans son communiqué de presse en date du 11 décembre 2020).

L'amélioration significative de la situation financière de la Société qui en résulte, dans un contexte économique mondial pourtant incertain, a conforté Monsieur Henri Crohas, fondateur de la Société, ainsi que les membres du conseil d'administration qui sont proches de lui, dans leur décision de confier l'avenir d'Archos à la Direction générale actuelle et de se retirer de toutes leurs fonctions au sein de la Société et, plus largement, au sein du groupe Archos.

En lien avec ces démissions, le conseil d'administration a coopté Messieurs Christian Viguié (par ailleurs Président-Directeur général de la société Delta Drone) et Cyril Chabert (avocat), respectivement en remplacement de Monsieur Henri Crohas et de Madame Isabelle Crohas, sous réserve de la ratification de leur cooptation par la prochaine assemblée générale de la Société.

Le conseil d'administration a par ailleurs nommé Monsieur Loïc Poirier, Directeur général, en qualité de Président du conseil d'administration.

Résiliation du contrat de licence exclusive relatif à la technologie PicoWan

Le départ de Monsieur Henri Crohas de la Société s'accompagne de la résiliation du contrat de licence exclusive conclu le 25 juillet 2016 entre PicoWan, filiale de la Société, et Monsieur Henri Crohas, en contrepartie du paiement par la Société d'une indemnité de résiliation d'un montant de 280.000 euros. La résiliation anticipée de ce contrat de licence exclusive, relatif à la technologie PicoWan, s'inscrit dans le prolongement de la réorientation de la Société et de l'amélioration de sa situation financière dans la mesure où elle entrainera des économies substantielles pour le groupe Archos qui était tenu contractuellement (i) au versement de redevances annuelles d'un montant de 50.000 euros pendant encore 14 ans le cas échéant et (ii) à la prise en charge des frais de dépôt et de maintien de brevets.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos d'Archos

Archos, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, Archos conçoit et démocratise au niveau mondial des produits à forte valeur d'innovation : solutions mobiles, intelligence artificielle & IoT et blockchain. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, Archos s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0000182479.

Contact @ ARCHOS

Investisseurs :

Loïc Poirier– Président Directeur Général – poirier@archos.com

[1] L'EBITDA - Résultat opérationnel courant avant amortissements et dépréciations est un indicateur utilisé par la Direction pour mesurer la performance opérationnelle et financière et prendre des décisions d'investissement et d'allocation des ressources. Le sous-total EBITDA n'est pas nécessairement comparable à des indicateurs à l'appellation similaire présentés par d'autres entreprises. Il ne saurait se substituer au résultat opérationnel courant car les effets des amortissements et des dépréciations qui en sont exclus peuvent l'impacter de manière significative

[2] Y compris dépréciations de stocks présentées en éléments courants

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mm5sZJicZ2zIyGxtlsdpm2JmaZmXxpaVbmfHyGFtlsuXZ2plnWlql5jGZm9plWto

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/68062-communique-de-presse-resultats-2020-et-modification-de-la-composition-du-conseil-d_administration-26-02-2020_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews