Archos (la « Société ») annonce avoir signé ce jour avec la Banque Européenne d'Investissement (la « BEI ») l'accord de règlement arrêtant les modalités de la restructuration de la dette de la Société à l'égard de la BEI (l' « Accord de Règlement de la Dette BEI »), dont les principales caractéristiques sont détaillées dans le communiqué de presse de la Société en date du 16 septembre 2020.

Il est rappelé que l'entrée en vigueur de l'Accord de Règlement de la Dette BEI reste conditionnée (i) à l'approbation de la 23ème résolution qui sera mise au vote de l'assemblée générale des actionnaires de la Société du 30 septembre 2020 et (ii) à l'approbation par l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») du prospectus d'admission relatif aux actions nouvelles à émettre dans le cadre de cette restructuration.

La Société informera le marché dès que possible des résultats de l'assemblée générale des actionnaires du 30 septembre 2020 ainsi que de l'approbation par l'AMF du prospectus d'admission relatif aux actions nouvelles à émettre dans le cadre de cette restructuration.

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2020

Par ailleurs, la Société informe le marché que le rapport financier semestriel 2020 incluant le rapport des commissaires aux comptes a été déposé auprès de l'AMF et est disponible sur le site de la Société.

A propos d'Archos

Archos, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, Archos conçoit et démocratise au niveau mondial des produits à forte valeur d'innovation : solutions mobiles, intelligence artificielle & IoT et blockchain. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, Archos s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479.

Contact @ ARCHOS

Investisseurs :

Loïc Poirier– Directeur Général – poirier@archos.com - 01 69 33 16 90

