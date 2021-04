Archos Sa : ARCHOS - Feuille de route stratégique 2021 -2022

Paris, le 27 avril 2021 - Face à une concurrence chinoise accrue, ARCHOS a décidé depuis 2019, d'opérer un changement profond de son modèle économique.

Ainsi ARCHOS déploie maintenant sa stratégie et son organisation dans les métiers d'avenir où les services et l'innovation sont au cœur de l'activité.



La stratégie du groupe 2021 – 2022

Dépasser 50 % du chiffre d'affaires consolidé en B to B dès 2022 par de la croissance externe et délivrer un EBITDA positif

Retrouver en 2022 une croissance à deux chiffres

Créer un pôle d'expertise en MedTech avec les laboratoires de recherche français



Les moyens mis en œuvre

ARCHOS a mis en place un financement de 25M€1 en OCABSA (dont les fonds seront levés conformément en calendrier d'émission des OCA défini dans le communiqué du 17 mars 2021) pour mener à bien sa stratégie 2021-2022.



Le groupe ARCHOS se structure désormais en 3 piliers

L'activité Grand Public (ARCHOS)

Au sein de cette division, le Groupe souhaite développer désormais des produits technologiques de qualité, à forte valeur ajoutée, en mobilité ou dans l'habitat, dans des segments innovants et loin de la concurrence asiatique.

Dans l'écosystème des produits technologiques, la société a lancé depuis le début de l'année :

Une gamme de purificateur d'air pour la maison

Plus récemment, Le Miroir2 pour révolutionner la pratique du sport à domicile et la visioconférence

Le Groupe compte intégrer des services à son offre produit, via des contrats de prestations, afin de proposer des solutions par abonnement et ainsi construire sa base installée.

L'activité B to B Produits Professionnels (LOGIC INSTRUMENT)

La stratégie de doubler le chiffre d'affaires en B to B sera portée par :

De nouveaux produits et solutions pour ses partenaires européens toujours axés dans les domaines de la mobilité et nécessitant une personnalisation produit

Une croissance externe en France et en Allemagne pour devenir un intégrateur de poids en Europe dans les solutions mobiles et disposant d'une force terrain importante

La création d'un pôle MedTech : Medical Devices Venture (MDV)

La création d'une division nouvelle, MDV, en étroite collaboration avec les Sociétés d'Accélérations du Transfert de Technologies (SATT) finançant les projets des laboratoires innovants français. MDV a pour vocation de développer des start-up, où ARCHOS sera majoritaire, dans les métiers d'avenir autour de la santé, conjuguant technologie, machine learning et plateforme collaborative.

ARCHOS apporte son savoir-faire en industrialisation de produits technologiques en collaboration avec les chercheurs, inventeurs des solutions sélectionnées par les SATT.

Cette division, forte d'au moins 3 start-up cette année, aura pour vocation d'être autonome et potentiellement cotée en bourse (marché Access) en 2021.



Les prochaines étapes

ARCHOS dévoilera en juin le plan stratégique de sa division MedTech (MDV) et présentera les produits, solutions et l'équipe de sa première start-up, dans le monde de la neuro rééducation.

« C'est une transformation profonde du Groupe qui s'opère. Nous nous sommes donnés les moyens d'exécuter cette stratégie de valeur ajoutée. Nous sommes convaincus que notre expertise en industrialisation et en distribution va permettre au Groupe de dégager une croissance forte, pérenne et profitable dès 2022 », déclare Loïc Poirier, PDG du Groupe.





