Archos : annonce une baisse de son activité semestrielle

Archos, pionnier européen de l'électronique grand public, a annoncé ses résultats du premier semestre, dévoilant une baisse de 13 % de son chiffre d'affaires, à 5,9 millions d'euros contre 6,8 millions un an plus tôt. Cette décroissance s'explique essentiellement par la réduction du marché des tablettes grand public. Le résultat net consolidé s'établit à -0,4 million d'euros sur la période concernée contre -2,5 millions d'euros. Quant à la trésorerie, celle-ci ressort à 13,5 millions d'euros, en baisse de 2,5 millions.



Face à une concurrence chinoise accrue ainsi qu'aux difficultés liées à l'approvisionnement, Archos souhaite déployer sa stratégie et son organisation "dans les métiers d'avenir où les services et l'innovation sont au cœur de l'activité".









La société ambitionne de réaliser plus de 50% de son activité dans le B2B en support des grands comptes tout en accélérant le déploiement de sa filiale Medical Devices Venture et de ses start-up innovantes.