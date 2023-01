Archos : des projets pour Medical Devices Venture en 2023

Archos annonce que sa filiale Medical Devices Venture compte investir dans trois nouveaux projets innovants en 2023 pour ainsi atteindre sept participations majoritaires en Deeptech et Medtech.Cette filiale, lancée en 2021 et cotée en bourse depuis février 2022, compte déjà à ce jour quatre participations majoritaires en fort développement, à savoir dans les sociétés Dextrain, Poladerme, Domisanté et MDV IT.La société d'électronique grand public ajoute que Medical Devices Venture étudie aussi des dossiers d'acquisition de distributeurs de dispositifs médicaux pour proposer à ses start-ups une force de vente experte.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.