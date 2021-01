Archos : lance un smartphone durci 5G

En partenariat avec sa filiale Logic Instrument, Archos annonce le lancement du premier smartphone durci 5G, le X67 5G.



Ce smartphone est conçu pour résister à tous les environnements et bénéficie des dernières technologies, notamment en terme de connectivité en embarquant la 5G. ' 10 fois plus rapide que la 4G, la 5G permet à l'utilisateur du X67 5G d'entrer dans une nouvelle ère technologique ', promet Archos.



Pouvant être immergé dans l'eau pendant 30 min à 1,5m de profondeur, résistant à la poussière et au sable et à des chutes allant jusqu'à 1,5 mètre, 'le X67 5G est un smartphone qui résiste à tous les environnements même les plus hostiles', assure Archos, qui précise que 'l'écran tactile peut même être utilisé avec des gants'.



Archos ajoute enfin que ce smartphone tout-terrain 'résiste aussi l'eau savonneuse ou au gel hydro-alcoolique ce qui permet de le nettoyer sans risque ce qui est un atout face à la Covid 19 '.





