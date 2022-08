Archos : peu de réaction après les résultats semestriels

L'action Archos évolue peu mardi à la Bourse de Paris, où le spécialiste des tablettes et des objets connectés reste stable au lendemain de l'annonce d'une réduction de ses pertes trimestrielles.



Le groupe a fait état hier soir d'une perte nette de l'ordre de 400.000 euros au titre des six premiers mois de l'année, contre un manque à gagner de 2,5 millions d'euros à l'issue du premier semestre 2021.



Sa perte d'exploitation s'est également réduite, à -1,7 million d'euros contre -2,2 millions un an plus tôt.



La marge brute s'est, elle, accrue pour atteindre 25% contre 20% sur le premier semestre 2021, alors que le chiffre d'affaires a reculé de 13% à 5,9 millions d'euros, contre 6,8 millions au premier semestre 2021.



Cette décroissance provient essentiellement de la réduction du marché des tablettes grand public, explique Archos, là où les ventes de Logic instrument, sa filiale 'B2B', ressortent en bonne progression.



Face à la concurrence chinoise, Archos a opéré depuis quelques années un changement profond de son modèle économique vers des métiers où les services et l'innovation sont au coeur de l'activité.



Pour 2022, le groupe dit vouloir réaliser plus de 50% de son activité dans le 'B2B' en support des grands comptes, tout en accélérant le déploiement de Medical Devices Venture, sa plateforme d'investissement dédiées aux technologies de la santé.



