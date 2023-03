Archos réduit sa perte annuelle en 2022

Archos, expert en solutions mobiles, a publié ses comptes 2022 d'où ressort un résultat net consolidé qui s'établit à -1,5 million d'euros contre -9,2 millions un an plus tôt. Le résultat d'exploitation s'élève à -2,6 millions d'euros contre -4,2 millions. Le taux de marge brute du Groupe apparait à 22% contre 20% . Le groupe enregistre sur la période un chiffre d'affaires de 14,3 millions d'euros, en baisse de 7%. La trésorerie s'affiche à 12 millions d'euros, en baisse de 4 millions.



Archos avait annoncé le 8 février 2022 l'entrée en bourse sur le marché Euronext Access+ de sa filiale Medical Devices Venture par voie d'admission directe à la suite d'un placement privé d'un montant de 2,3 millions d'euros.





Son plan stratégique en 2023, consiste à réaliser plus de 50% de son activité dans le B2B en support des grands comptes, à accélérer le déploiement de Medical Devices Venture et de ses start-up innovantes et à réaliser des opérations de croissance externe afin d'accélérer le programme de développement du groupe.