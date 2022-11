Archos: sa filiale Logic Instrument en négociation exclusive pour le rachat de Glacier Computer

Archos a fait savoir que sa filiale Logic Instrument était entrée en discussion exclusive pour le rachat de 100 % des parts de Glacier Computer LLC. Depuis 20 ans, cette société américaine est un intégrateur reconnu aux Etats Unis qui déploie des solutions mobiles pour un usage en extérieur et en conditions difficiles auprès de grandes sociétés américaines, en direct ou via un réseau de distributeurs qui couvre le territoire américain.



L'entreprise réalise environ 10 millions de dollars de chiffre d'affaires et a développé sa propre gamme de produits (Glacier Kodiak) pour répondre aux besoins des multinationales en ordinateurs durcis pour les véhicules, dans tout type d'environnement. Elle distribue également les solutions durcies des constructeurs leaders sur certains segments de marché comme Getac, Panasonic ou Zebra.



L'expérience de Glacier Computer LLC lui permet d'adresser différents segments verticaux auprès de plus de 300 grandes sociétés américaines clientes allant de la production, la logistique, l'industrie, les transports et la construction en combinant des produits correspondants à des usages précis à des logiciels pointus de gestion de flotte, traçabilité ou encore géolocalisation.





Cette acquisition permettrait de doubler la taille de Logic Instrument et de dépasser les 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Logic Instrument pourra proposer ses propres solutions aux clients américains de Glacier Computer. L'opération positionnerait Logic Instrument comme un acteur majeur dans la fourniture de solutions durcies auprès des clients de l'industrie et de la défense aux Etats-Unis. L'acquisition devrait permettre de dégager des économies d'échelle substantielles dans les achats de composants et de produits finis.



Les deux sociétés travaillent ensemble à essayer de conclure un accord final avant la fin de l'année 2022.



Logic Instrument continuera en 2023 d'analyser d'autres dossiers d'acquisitions avec comme objectif de dépasser 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et devenir ainsi l'un des constructeurs leader en Europe de solutions mobiles durcies pour les forces armées, l'industrie et les services.