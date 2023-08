Archrock, Inc. est une société d'infrastructure énergétique dont l'activité principale est la compression de gaz naturel en milieu de chaîne. La société est un fournisseur de services de compression de gaz naturel aux clients de l'industrie du pétrole et du gaz naturel à travers les États-Unis, en termes de puissance totale de la flotte de compression et un fournisseur de services après-vente aux clients qui possèdent des équipements de compression aux États-Unis. Ses segments comprennent les opérations contractuelles, qui se composent de sa propre flotte d'équipements de compression de gaz naturel qu'elle utilise pour fournir des services d'exploitation à ses clients, et le segment des services après-vente, qui fournit une gamme complète de services pour répondre aux besoins de compression de ses clients, qui possèdent des équipements de compression, y compris des services d'exploitation, de maintenance, de révision et de reconfiguration, et la vente de pièces et de composants. Le gaz naturel qu'elle aide à transporter répond à la demande des secteurs de la production d'électricité, du chauffage et de la cuisson, ainsi que de l'industrie et de la fabrication.