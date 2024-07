Archrock, Inc. est une société d'infrastructure énergétique dont l'activité principale est la compression de gaz naturel en milieu de chaîne. La société fournit des services de compression de gaz naturel à des clients du secteur de l'énergie dans l'ensemble des États-Unis. Elle fournit des services après-vente aux clients qui possèdent des équipements de compression. Ses secteurs d'activité comprennent les opérations contractuelles et les services après-vente. Le secteur des opérations sous contrat comprend le parc d'équipements de compression de gaz naturel qu'elle possède et qu'elle utilise pour fournir des services d'exploitation à ses clients. L'activité de services après-vente fournit une gamme complète de services pour répondre aux besoins de compression de ses clients propriétaires d'équipements de compression, notamment des services d'exploitation, de maintenance, de révision et de reconfiguration, ainsi que la vente de pièces et de composants. Elle fournit des services d'exploitation contractuels complets, tels que du personnel, des équipements, des outils, des matériaux et des fournitures pour répondre aux besoins de ses clients en matière de compression du gaz naturel.

