archTIS Limited est un fournisseur mondial de solutions logicielles pour la collaboration sécurisée d'informations sensibles, basé en Australie. Les solutions de sécurité de l'information centrées sur les données de la société protègent les contenus sensibles des gouvernements, de la défense, de la chaîne d'approvisionnement, des entreprises et des industries réglementées grâce à des politiques d'accès et de contrôle basées sur les attributs (ABAC). Ses produits incluent Kojensi, une plateforme certifiée multi-gouvernementale pour l'accès sécurisé, le partage et la collaboration d'informations sensibles et classifiées ; et NC Protect et la suite de produits cp. pour une protection améliorée des informations pour l'accès et le partage de fichiers, la messagerie et l'envoi par email de contenus sensibles et classifiés à travers les applications Microsoft 365, Dropbox, Nutanix Files et les partages de fichiers Windows. Disponible en complément de NC Protect, NC Encrypt offre des fonctionnalités de chiffrement. La société propose également des services de conseil et de solutions pour le partage sécurisé d'informations et la collaboration inter-organisationnelle en lien avec ses ventes de logiciels.

Secteur Logiciels