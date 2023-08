Arcimoto, Inc. se consacre à la conception, au développement, à la fabrication et à la vente de véhicules électriques. La société a lancé six véhicules construits sur la première plateforme Arcimoto qui ciblent des niches spécifiques sur le marché des véhicules. Son produit phare, le Fun Utility Vehicle (FUV), pour les déplacements quotidiens des consommateurs ; le Deliverator pour la livraison du dernier kilomètre et les utilitaires généraux de flotte ; le Rapid Responder pour les services d'urgence et de sécurité ; le Cameo pour le cinéma, le sport et les influenceurs ; l'Arcimoto Roadster, une machine électrique à sensations sans équivalent sur la route ; et le Flatbed, la solution de l'entreprise pour une camionnette de taille appropriée. La société a présenté un deuxième prototype de plateforme de véhicule et le premier concept de produit sur cette plateforme, un e-trike de classe III dont le nom de code est Mean Lean Machine. La société vend également son kit d'amélioration de moto TRiO par l'intermédiaire de Tilting Motor Works, Inc. qui transforme une moto traditionnelle à deux roues en une moto penchée à trois roues.

Secteur Fabricants de voitures et camions