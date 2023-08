Arco Platform Ltd est une entreprise brésilienne spécialisée dans le secteur de l'éducation. La société développe des solutions éducatives axées sur le contenu, la technologie éducative, les programmes complémentaires et les services spécialisés. Elle dessert plus de 1 360 000 étudiants et plus de 5 400 écoles privées sur l'ensemble du territoire brésilien, y compris tous les segments de l'éducation, de la maternelle au lycée. Il fournit des plateformes qui intègrent l'engagement des étudiants dans l'écosystème, les outils et les méthodes pédagogiques.

Secteur Enseignement professionnel et commercial