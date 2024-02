Arcontech Group PLC est un fournisseur de solutions de gestion de données de marché en temps utile. La société est engagée dans le développement et la vente de logiciels et la fourniture de services de conseil en informatique. Elle fournit des produits et des systèmes sur mesure pour la collecte, le traitement, la distribution et la présentation des données des marchés financiers. Ses produits comprennent CityVision, une plateforme de données de marché en temps réel ; CityVision Multi-Vendor Contribution System (MVCS), qui permet aux utilisateurs de fournir des données automatiquement et simultanément à diverses destinations ; Excelerator, un complément de Microsoft Excel ; CityVision Cache, un référentiel de données en temps réel ; Desktop, un terminal de données de marché en temps réel ; CityVision Symbol Mapper, pour la conversion de données en temps réel, et CityVision API. Ses zones géographiques comprennent le Royaume-Uni, l'Europe (à l'exclusion du Royaume-Uni), l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Australie et l'Asie-Pacifique. Les filiales à 100 % de la société sont Cognita Technologies Limited et Arcontech Limited.

Secteur Services et conseils en informatique