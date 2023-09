(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Vector Capital PLC - Groupe de prêts commerciaux basé à Londres - Le bénéfice avant impôt pour le semestre clos le 30 juin a chuté de 19% à 1,3 million de livres sterling, contre 1,6 million de livres sterling l'année précédente, en partie à cause de l'augmentation des dépenses administratives de 73% à 532 000 livres sterling. Le chiffre d'affaires est en baisse de 3,3 %, passant de 3,0 millions de livres sterling à 2,9 millions de livres sterling. L'entreprise fait état d'une approche "prudente" en matière de prêts. Le dividende intérimaire reste inchangé à 1,00 pence par action. Pour l'avenir, la société se dit "prudente" mais "enthousiaste" à l'idée de capitaliser sur les opportunités qui se présentent. Agam Jain, directeur général, déclare : "Cette année, notre stratégie a consisté à chercher à maintenir des liquidités plus élevées, en réduisant en conséquence notre portefeuille de prêts et nos emprunts sur le marché de gros. Dans la mesure où nous prêtons notre propre capital, nous pouvons maintenant obtenir un rendement beaucoup plus élevé qu'auparavant. Nous disposons d'une base de capital solide qui permet au conseil d'administration d'être très confiant quant à notre capacité à faire face à des vents contraires économiques persistants ou accrus".

SulNOx Group PLC - société londonienne de technologies vertes spécialisée dans la décarbonisation des hydrocarbures liquides - déclare que pour l'exercice clos le 31 mars, la perte avant impôts a été ramenée à 1,9 million de livres sterling, contre 2 millions de livres sterling l'année précédente, tandis que les dépenses administratives ont légèrement baissé pour atteindre 2 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires a triplé, passant de 33 522 GBP à 203 076 GBP. Pour l'avenir, l'entreprise déclare continuer à rechercher des opportunités de croissance.

Arcontech Group PLC - Fournisseur londonien de données et de services en temps réel sur les marchés financiers - déclare que pour l'exercice clos le 30 juin, le bénéfice avant impôts a augmenté de 30 %, passant de 758 573 GBP l'année précédente à 985 696 GBP. Il cite une combinaison de "coûts liés au personnel inférieurs aux prévisions" ainsi qu'une libération de charges à payer de 110 000 GBP. Le chiffre d'affaires diminue légèrement de 3,6 %, passant de 2,8 millions de livres sterling à 2,7 millions de livres sterling, et mentionne des annulations. Déclare un dividende final pour l'exercice 2023 de 3,5 pence par action, en hausse de 7,7 % par rapport aux 3,25 pence par action de l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise se dit optimiste quant à la possibilité de renouer avec la croissance des revenus dans un avenir proche. Le président Geoff Wicks déclare : "Nous restons optimistes quant à la reprise de la croissance de nos revenus à court terme, même si nos marchés restent difficiles. L'intérêt pour nos produits est plus élevé qu'il ne l'a été depuis un certain temps, et nous avons démontré que nous pouvons être compétitifs sur un marché sensible aux prix avec des produits qui sont leaders sur le marché".

Aura Renewable Acquisitions PLC - société d'acquisition d'entreprises opérant dans le secteur des énergies renouvelables - déclare qu'au cours des six mois précédant le 30 juin, la perte avant impôts a été ramenée à 68 598 GBP, contre 164 065 GBP l'année précédente, les dépenses administratives ayant chuté de 54 % pour atteindre 74 850 GBP. Aucun revenu semestriel n'a été enregistré, ce qui n'a pas changé par rapport à l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, l'association s'attend à poursuivre son existence opérationnelle à court terme. Le président John Croft déclare : "Le conseil d'administration a continué à étudier un certain nombre d'opportunités d'acquisition et d'investissement potentielles depuis le début de l'année, au Royaume-Uni et à l'étranger, qui pourraient offrir l'échelle et l'extensibilité nécessaires pour atteindre une croissance significative dans ce secteur de marché d'une importance cruciale. Nous continuons également à travailler régulièrement avec les vastes réseaux financiers du conseil d'administration pour maintenir le profil de l'entreprise et promouvoir sa stratégie d'expansion auprès de sa vaste base d'introducteurs."

Highcroft Investments PLC - Investisseur immobilier axé sur l'Angleterre et le Pays de Galles - L'actif net au 30 juin était de 1080 pence par action, soit une baisse de 21 % par rapport aux 1364 pence de l'année précédente. Le bénéfice avant impôt pour le semestre clos le 30 juin a chuté de 74 % pour atteindre 1,7 million de livres sterling, contre 6,5 millions de livres sterling l'année précédente. Les revenus locatifs bruts intermédiaires diminuent de 7,1 %, passant de 2,8 millions de livres sterling à 2,6 millions de livres sterling. Déclaration d'un dividende intérimaire de 23 pence par action, inchangé par rapport à l'année précédente. Pour l'avenir, l'entreprise s'attend à une amélioration des performances au cours du second semestre 2023.

