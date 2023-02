Le revenu et le bénéfice intérimaires d'Arcontech chutent en raison de pertes de contrats

Arcontech Group PLC - Fournisseur londonien de services et de données en temps réel sur les marchés financiers - Le chiffre d'affaires pour les six mois se terminant le 31 décembre a diminué de 6,6 %, passant de 1,5 million de GBP l'année précédente à 1,4 million de GBP, en raison de l'effet des pertes de contrats annoncées au cours de l'exercice précédent. Le bénéfice avant impôt baisse de 13 %, passant de 428 924 GBP à 372 414 GBP, tandis que le bénéfice d'exploitation tombe de 430 619 GBP à 361 405 GBP. Pour l'avenir, la société s'attend à ce que le chiffre d'affaires et le bénéfice avant impôt pour l'année se terminant le 30 juin soient conformes aux prévisions actuelles.

Le président du conseil d'administration, Geoff Wicks, déclare : "Notre stratégie visant à soutenir nos clients existants afin de maximiser les opportunités tout en développant notre capacité de vente afin d'accroître notre clientèle à l'échelle mondiale, nous permet de nous concentrer sur la croissance de notre marché principal. Nous commençons à voir de petites quantités de croissance et nous sommes confiants que cela va continuer, bien que cela doive être mis en balance avec des marchés toujours difficiles pour nos clients."

Cours actuel de l'action : 73,00 pence chacun, en hausse de 3,5% lundi vers midi à Londres

Évolution sur 12 mois : baisse de 15 %.

