Arcos Dorados Holdings Inc. est un franchisé de McDonald's. La société exploite ou franchise plus de 2 140 restaurants sous la marque McDonald's. Elle divise ses activités en quatre divisions géographiques : Le Brésil ; la division Caraïbes, qui comprend Aruba, la Colombie, Curaçao, la Guyane française, la Guadeloupe, la Martinique, Porto Rico, Trinidad et Tobago, les îles Vierges américaines de Sainte-Croix et Saint Thomas, et le Venezuela ; la division Amérique latine du Nord (NOLAD), qui comprend le Costa Rica, le Mexique et Panama, et la division Amérique latine du Sud (SLAD), qui comprend l'Argentine, le Chili, l'Équateur, le Pérou et l'Uruguay. Ses menus comportent plus de trois niveaux de produits : des options d'entrée de gamme, telles que ses offres Big Pleasures, Small Prices et Almuerzos Colombianos (Déjeuners colombiens) en Colombie ; des options de base, telles que le Big Mac, le Happy Meal et le Quarter Pounder, et des options de luxe, telles que les hamburgers et les sandwiches au poulet Big Tasty ou Angus premium et les produits hypocaloriques ou à faible teneur en sodium.

Secteur Restaurants et bars