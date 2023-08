Arcosa, Inc. est un fournisseur de produits et de solutions liés aux infrastructures, dont les marques servent les marchés de la construction, des structures d'ingénierie et du transport en Amérique du Nord. Les secteurs de la société comprennent les produits de construction, les structures d'ingénierie et les produits de transport. Le secteur des produits de construction produit et vend des agrégats de construction et des produits connexes, notamment des agrégats naturels et recyclés et des matériaux spéciaux, et fabrique et vend des boucliers de tranchée et des produits et services d'étayage. Le segment Structures d'ingénierie fabrique et vend des structures d'ingénierie principalement pour les entreprises d'infrastructure, y compris des structures pour la transmission et la distribution d'électricité, des tours d'éoliennes structurelles, des structures de circulation et des structures de télécommunication. Le secteur des produits de transport fabrique et vend des produits pour les industries de la navigation intérieure et du transport ferroviaire, y compris des barges, des produits liés aux barges, des essieux et des coupleurs.

Secteur Construction et ingénierie