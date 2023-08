Arcturus Therapeutics Holdings Inc. est une société internationale de vaccins et de médicaments à base d'ARN messager en phase clinique avancée. La société se concentre sur le développement de vaccins contre les maladies infectieuses et sur des opportunités significatives dans le domaine des maladies rares du foie et des voies respiratoires. Outre sa plateforme d'ARN messager (ARNm), son système d'administration de nanoparticules lipidiques (LNP), LUNAR, a le potentiel de permettre la mise au point de multiples médicaments à base d'acides nucléiques, et sa technologie d'ARNm auto-amplifiant (technologie STARR, Self-Transcribing and Replicating RNA) a le potentiel de fournir un ARN de plus longue durée et une expression soutenue de la protéine à un niveau de dose plus faible. L'entreprise tire parti de sa plateforme LUNAR et de ses technologies d'acide nucléique pour développer et faire progresser un pipeline de vaccins et de thérapies à base d'ARNm pour les maladies infectieuses et les troubles génétiques rares dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Son vaccin candidat COVID-19, qui est basé sur sa plateforme technologique STARR, en est à la phase II des essais cliniques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale