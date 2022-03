Arcure : Augmentation des moyens affectés au contrat de liquidité

Pantin, le 15 mars 2022



Arcure (ISIN FR0013398997), spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie, et ODDO BHF SCA ont signé, en date du 14 mars 2022, un avenant n°2 au contrat de liquidité signé le 25 février 2019, et dont le premier avenant a été signé le 17 avril 2020, portant sur ses actions ordinaires admises aux négociations sur Euronext Paris, conforme à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 portant instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Toujours dans la limite dans la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, ARCURE décide d'augmenter les moyens du contrat de liquidité de :

50 000 € (cinquante mille euros)

La position après apport de ces nouveaux moyens en date du 15 mars 2022 sera de :

20 320 titres (vingt mille trois cent vingt titres)

81 188,14 € (quatre-vingt-un mille cent quatre-vingt-huit euros et quatorze centimes)

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 12 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et à Hong-Kong..

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2021, un chiffre d'affaires de 10 ,4 M€ (dont 69% à l'international), en croissance de 33%.



CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

Olivier Lambert

arcure@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 33 RELATIONS PRESSE

ACTUS finance & communication

Amaury Dugast

adugast@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 74

