Arcure : Bilan semestriel du contrat de liquidité entre ARCURE et ODDO BHF SCA au 31 décembre 2020

Pantin, le 5 janvier 2021



Bilan semestriel du contrat de liquidité entre ARCURE et ODDO BHF SCA au 31 décembre 2020



Au titre du contrat de liquidité confié par ARCURE à ODDO BHF SCA, à la date du 31/12/2020, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

19 781 titres

25 578,14 euros



Sur la période du 01/07/2020 au 31/12/2020 ont été exécutés :

à l'achat 363 Transactions 19 241 titres 60 636,90 € à la vente 366 Transactions 22 316 titres 75 844,30 €



Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titres

150 000,00 euros

A propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, garantissant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 8 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires de 7,6 M€ (dont 58% à l'international), en croissance moyenne de 43% sur les 3 derniers exercices fiscaux.



CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

Olivier Lambert

arcure@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 33 RELATIONS PRESSE

ACTUS finance & communication

Vivien Ferran

vferran@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 34

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 363 19 241 60 637,70 366 22 316 75 845,10 01/07/2020 2 101 242,4 1 1 2,4 02/07/2020 3 61 144,8 1 1 2,4 03/07/2020 1 1 2,4 1 1 2,4 06/07/2020 4 241 564,1 2 101 247,5 07/07/2020 1 1 2,4 15 901 2 445,4 08/07/2020 1 1 2,7 1 1 2,7 09/07/2020 1 1 2,8 6 201 558,8 10/07/2020 1 1 2,8 3 93 265,9 13/07/2020 1 1 2,7 3 10 28,9 14/07/2020 1 1 2,9 5 301 887,9 15/07/2020 3 111 318,0 2 201 593,0 16/07/2020 2 101 282,8 1 1 2,8 17/07/2020 8 401 1 089,8 1 1 2,8 20/07/2020 3 201 525,7 2 26 70,2 21/07/2020 1 1 2,6 2 175 460,3 22/07/2020 3 201 518,7 1 1 2,7 23/07/2020 4 301 692,3 1 1 2,3 24/07/2020 6 401 1 009,6 1 1 2,6 27/07/2020 6 401 982,5 1 1 2,5 28/07/2020 3 201 498,5 1 1 2,5 29/07/2020 5 206 504,5 1 1 2,5 30/07/2020 4 281 684,5 1 1 2,5 31/07/2020 8 601 1 533,6 17 1306 3 388,4 03/08/2020 7 32 83,2 4 142 381,6 04/08/2020 1 1 2,8 8 560 1 589,6 05/08/2020 1 1 2,8 4 202 585,8 06/08/2020 3 101 283,0 1 1 3,0 07/08/2020 1 1 3,0 1 1 3,0 10/08/2020 1 1 3,0 2 2 6,0 11/08/2020 1 1 2,9 1 1 2,9 12/08/2020 1 1 2,9 1 1 2,9 13/08/2020 1 1 2,9 10 1514 4 725,0 14/08/2020 1 1 3,4 2 101 343,4 17/08/2020 3 201 668,4 1 1 3,4 18/08/2020 3 201 633,4 1 1 3,4 19/08/2020 1 1 3,2 3 101 318,2 20/08/2020 1 1 3,2 1 1 3,2 21/08/2020 1 1 3,2 2 101 333,2 24/08/2020 1 1 3,4 2 101 338,4 25/08/2020 2 72 223,4 1 1 3,3 26/08/2020 3 130 412,1 1 1 3,2 27/08/2020 1 1 3,2 2 101 327,2 28/08/2020 2 91 291,2 1 1 3,2 31/08/2020 1 1 3,2 1 1 3,2 01/09/2020 5 101 323,3 3 101 328,3 02/09/2020 5 282 906,8 1 1 3,3 03/09/2020 2 11 35,0 1 1 3,2 04/09/2020 1 1 3,2 1 1 3,2 07/09/2020 15 1100 3 361,0 3 112 357,8 08/09/2020 5 301 888,0 1 1 3,0 09/09/2020 2 101 298,0 3 201 607 10/09/2020 2 150 451,5 0 0 - 11/09/2020 1 1 3,0 3 101 304 14/09/2020 3 201 591,0 1 1 3,0 15/09/2020 3 101 293,0 1 1 3,0 16/09/2020 1 1 3,0 2 101 303,0 17/09/2020 2 101 292,9 2 101 297,9 18/09/2020 1 1 2,9 2 101 294,9 21/09/2020 2 101 291,0 2 2 5,9 22/09/2020 4 301 800,7 2 21 61,3 23/09/2020 3 193 549,5 2 3 8,8 24/09/2020 3 109 294,2 1 1 2,8 25/09/2020 1 1 2,7 3 101 282,7 28/09/2020 2 101 287,9 1 1 2,9 29/09/2020 2 101 277,9 2 251 715,4 30/09/2020 1 1 2,7 3 101 279,7 01/10/2020 4 171 439,5 4 206 565,6 02/10/2020 2 101 277,8 3 201 566,8 05/10/2020 5 95 259,0 1 1 2,8 06/10/2020 1 1 2,7 1 1 2,7 07/10/2020 3 200 525,1 3 97 266,7 08/10/2020 1 1 2,6 1 1 2,6 09/10/2020 2 101 262,7 3 186 502,2 12/10/2020 0 0 - 7 389 1 118,9 13/10/2020 6 301 873,0 2 101 303,0 14/10/2020 3 186 525,7 1 1 3,0 15/10/2020 1 1 3,0 1 1 3,0 16/10/2020 3 101 289,9 1 1 2,9 19/10/2020 2 101 285,8 1 1 2,8 20/10/2020 1 1 2,8 9 701 2 046,8 21/10/2020 5 401 1 205,1 1 1 3,1 22/10/2020 3 601 1 748,0 5 401 1219,0 23/10/2020 2 101 289,9 5 401 1 181,9 26/10/2020 1 1 2,9 6 401 1 178,9 27/10/2020 3 201 576,9 1 1 2,9 28/10/2020 7 401 1 103,8 1 1 2,8 29/10/2020 1 1 2,7 1 1 2,7 30/10/2020 1 1 2,6 1 1 2,6 02/11/2020 1 1 2,8 4 25 69,5 03/11/2020 1 1 2,8 7 341 966,2 04/11/2020 2 101 292,8 3 137 407,2 05/11/2020 1 1 2,9 3 101 299,9 06/11/2020 1 1 2,9 1 1 2,9 09/11/2020 2 101 292,9 3 201 608,9 10/11/2020 4 201 588,0 1 1 3,0 11/11/2020 1 1 2,9 1 1 2,9 12/11/2020 2 101 283,0 1 1 3,0 13/11/2020 5 201 582,9 1 1 2,9 16/11/2020 1 1 2,9 3 201 615,9 17/11/2020 5 210 590,9 3 201 655 18/11/2020 1 1 2,8 2 101 283,8 19/11/2020 2 101 288,0 6 401 1 185,0 20/11/2020 1 1 3,0 1 1 3,0 23/11/2020 3 401 1 166,1 2 18 54,9 24/11/2020 1 1 3,0 1 1 3,0 25/11/2020 3 101 298,0 1 1 3,0 26/11/2020 1 1 3,0 3 42 126 27/11/2020 1 1 3,0 9 543 1 711,2 30/11/2020 1 1 3,3 5 301 1009,3 01/12/2020 3 101 338,4 1 1 3,4 02/12/2020 3 201 676,4 11 776 2 945,6 03/12/2020 7 1201 4 936,2 12 901 4 074,2 04/12/2020 7 501 1 904,0 4 601 2 404,0 07/12/2020 2 500 2 024,0 6 1800 7 608,0 08/12/2020 8 755 2 953,2 0 0 - 09/12/2020 4 301 1 164,0 9 1001 4014 10/12/2020 3 201 767,0 1 1 4,0 11/12/2020 5 201 751,8 4 201 773,8 14/12/2020 1 1 3,9 2 201 783,9 15/12/2020 5 301 1 113,8 10 2101 8 748,8 16/12/2020 6 501 1 893,0 1 1 4,0 17/12/2020 8 301 1 091,8 1 1 3,8 18/12/2020 2 2 7,5 1 1 3,8 21/12/2020 8 445 1 587,6 1 1 3,6 22/12/2020 1 1 3,5 6 351 1 262,5 23/12/2020 1 1 3,6 4 186 678,1 24/12/2020 2 101 363,7 1 1 3,7 28/12/2020 3 201 715,6 6 701 2 895,6 29/12/2020 5 401 1 528,0 2 101 404,0 30/12/2020 3 201 753,8 1 1 3,8 31/12/2020 4 202 747,4 2 101 388,7

