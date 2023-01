Arcure : Bilan semestriel du contrat de liquidité entre ARCURE et ODDO BHF SCA au 31 décembre 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par ARCURE à ODDO BHF SCA, à la date du 31 décembre 2022, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

43 927 titres

9 181,05 euros

Sur la période du 01/07/2022 au 31/12/2022 ont été exécutés :

à l'achat 590 transactions 41 007 titres 106 784,22 euros à la vente 504 transactions 30 840 titres 78 895,13 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

33 760 titres

37 070,21 euros

Il est également rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titres

150 000,00 euros

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à 14 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a enregistré, en 2021, un chiffre d'affaires de 10,4 M€ (dont 69% à l'international), en croissance de 33%. Afin d'accélérer son développement, la Société a réalisé, en 2022, une levée de fonds de 6 M€.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

Margaux Rouillard

arcure@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 32 RELATIONS PRESSE

ACTUS finance & communication

Amaury Dugast

adugast@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 74

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 590 41 007 106 784,22 504 30 840 78 895,13 01/07/2022 1 1 2,68 4 99 277,08 04/07/2022 1 1 2,80 4 201 577,80 05/07/2022 6 301 870,90 3 101 295,90 06/07/2022 10 701 1 912,85 1 1 2,85 07/07/2022 1 1 2,76 2 87 242,70 08/07/2022 1 1 2,80 3 115 322,00 11/07/2022 3 18 49,88 1 1 2,79 12/07/2022 2 2 5,56 1 1 2,79 13/07/2022 4 101 282,80 1 1 2,80 14/07/2022 4 207 578,48 3 111 312,00 15/07/2022 15 1 401 3 642,60 4 301 788,60 18/07/2022 1 1 2,64 10 834 2 301,03 19/07/2022 8 501 1 391,83 2 101 280,83 20/07/2022 4 301 832,80 5 102 285,60 21/07/2022 1 1 2,80 5 300 841,00 22/07/2022 4 184 519,24 1 1 2,84 25/07/2022 6 370 1 040,04 3 8 22,72 26/07/2022 1 1 2,80 1 1 2,80 27/07/2022 2 51 149,30 7 601 1 726,80 28/07/2022 3 146 436,79 6 422 1 260,78 29/07/2022 4 141 423,62 3 22 66,43 01/08/2022 8 197 584,25 1 1 2,97 02/08/2022 2 2 5,93 6 121 361,18 03/08/2022 5 358 1 062,00 6 480 1 460,79 04/08/2022 4 311 931,45 1 1 2,95 05/08/2022 3 85 252,28 3 30 90,29 08/08/2022 7 684 2 011,68 2 16 48,15 09/08/2022 5 120 359,24 3 28 84,27 10/08/2022 1 1 2,97 2 30 90,26 11/08/2022 2 42 126,00 1 1 3,00 12/08/2022 1 1 3,01 3 1 190 3 635,24 15/08/2022 1 1 3,10 4 612 1 897,20 16/08/2022 5 1 201 3 675,09 1 1 3,09 17/08/2022 3 905 2 775,25 3 601 1 857,09 18/08/2022 4 126 383,05 1 1 3,05 19/08/2022 3 601 1 815,04 2 111 339,64 22/08/2022 8 776 2 329,11 1 1 3,02 23/08/2022 6 941 2 790,58 1 1 2,98 24/08/2022 4 1 475 4 237,04 1 1 2,88 25/08/2022 2 601 1 706,85 5 223 637,77 26/08/2022 2 177 499,16 1 1 2,84 29/08/2022 6 401 1 130,85 2 21 60,05 30/08/2022 4 201 554,77 1 1 2,77 31/08/2022 3 1 201 3 278,72 2 601 1 646,72 01/09/2022 2 69 184,94 3 321 876,30 02/09/2022 4 827 2 228,38 1 1 2,70 05/09/2022 5 108 289,29 1 1 2,68 06/09/2022 3 401 1 074,68 3 100 268,00 07/09/2022 1 1 2,68 1 1 2,68 08/09/2022 7 441 1 179,89 1 1 2,69 09/09/2022 2 72 189,36 3 12 32,22 12/09/2022 2 51 137,19 1 1 2,69 13/09/2022 3 401 1 078,69 3 249 672,29 14/09/2022 2 201 538,70 4 353 953,10 15/09/2022 2 175 493,44 15 3 581 10 144,56 16/09/2022 3 227 640,14 1 1 2,82 19/09/2022 8 2 290 6 240,86 1 1 2,80 20/09/2022 0 0 0,00 4 694 1 811,56 21/09/2022 1 1 2,63 2 14 36,82 22/09/2022 11 1 314 3 376,01 5 427 1 088,50 23/09/2022 3 116 297,02 4 408 1 054,00 26/09/2022 9 715 1 816,14 1 1 2,56 27/09/2022 1 1 2,52 1 1 2,52 28/09/2022 6 299 744,73 4 70 176,00 29/09/2022 1 1 2,50 1 1 2,50 30/09/2022 4 287 712,00 5 288 724,23 03/10/2022 1 1 2,51 4 163 410,75 04/10/2022 2 121 303,72 3 59 148,68 05/10/2022 2 121 300,14 3 121 307,34 06/10/2022 0 0 0,00 5 296 752,66 07/10/2022 2 137 354,83 2 83 215,79 10/10/2022 4 136 352,24 1 1 2,59 11/10/2022 5 373 955,58 2 101 259,59 12/10/2022 3 177 452,44 1 1 2,57 13/10/2022 1 1 2,57 3 18 46,36 14/10/2022 2 51 131,08 4 171 443,62 17/10/2022 2 6 15,43 4 161 418,58 18/10/2022 2 6 15,43 1 1 2,58 19/10/2022 1 1 2,57 1 1 2,57 20/10/2022 6 265 688,43 10 1 176 3 084,27 21/10/2022 9 1 256 3 216,83 3 307 789,01 24/10/2022 3 466 1 191,64 0 0 0,00 25/10/2022 1 1 2,54 1 1 2,54 26/10/2022 7 501 1 284,24 9 1 106 2 850,10 27/10/2022 2 78 198,12 1 1 2,54 28/10/2022 1 1 2,55 4 213 551,81 31/10/2022 9 2 306 5 905,31 1 1 2,57 01/11/2022 3 99 251,46 1 1 2,54 02/11/2022 1 1 2,54 1 1 2,54 03/11/2022 1 1 2,55 3 488 1 253,16 04/11/2022 14 1 589 3 953,75 3 166 406,96 07/11/2022 7 325 783,25 4 263 643,77 08/11/2022 4 81 196,85 1 1 2,45 09/11/2022 1 1 2,47 12 1 007 2 492,97 10/11/2022 3 136 337,29 3 114 283,86 11/11/2022 11 901 2 182,34 1 1 2,44 14/11/2022 4 202 484,78 6 193 470,35 15/11/2022 1 1 2,45 6 866 2 121,09 16/11/2022 2 6 14,58 1 1 2,43 17/11/2022 6 387 929,31 1 1 2,43 18/11/2022 1 1 2,38 1 1 2,38 21/11/2022 1 1 2,41 3 61 147,01 22/11/2022 2 29 69,02 1 1 2,38 23/11/2022 2 154 369,00 1 24 57,84 24/11/2022 2 22 52,58 1 1 2,39 25/11/2022 3 160 380,80 1 1 2,38 28/11/2022 4 276 648,60 3 13 30,91 29/11/2022 10 812 1 877,94 8 291 669,58 30/11/2022 3 115 265,14 6 274 637,06 01/12/2022 4 224 513,06 2 67 154,12 02/12/2022 23 881 1 969,44 15 723 1 640,77 05/12/2022 9 338 753,64 5 248 559,84 06/12/2022 8 305 659,84 9 424 923,39 07/12/2022 21 758 1 588,57 5 176 366,21 08/12/2022 10 111 228,41 1 1 2,07 09/12/2022 22 401 802,13 10 188 382,29 12/12/2022 10 181 349,80 9 179 349,60 13/12/2022 11 241 479,05 15 898 1 836,32 14/12/2022 16 390 739,50 15 408 783,21 15/12/2022 11 307 633,26 21 1 039 2 146,73 16/12/2022 5 120 243,86 4 92 189,68 19/12/2022 1 1 2,02 21 994 2 106,13 20/12/2022 1 1 2,20 26 2 191 5 020,90 21/12/2022 1 1 2,07 1 1 2,07 22/12/2022 1 1 2,32 1 1 2,32 23/12/2022 1 1 2,25 4 51 115,25 27/12/2022 17 1 688 3 747,13 7 573 1 266,97 28/12/2022 5 225 490,63 2 51 111,70 29/12/2022 9 623 1 334,30 11 770 1 677,34 30/12/2022 2 66 145,87 1 1 2,22

