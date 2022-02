Arcure : Blaxtair s'impose comme la solution de référence pour la sécurité sur les sites de recyclage

Après plusieurs années de partenariat avec Arcure, le groupe Suez RV France vient de dépasser le millier de Blaxtair installés sur ses sites de recyclage en France pour la protection des piétons autour des machines de manutention (chargeuses, pelles et chariots). Cela en fait l'une des plus importantes flottes de Blaxtair sur plus de 12 000 unités en opération partout dans le monde.

Damien Mespouilles, Responsable du service de Management Prévention des Risques Hauts de France-Normandie chez Suez indique : « Nous avons recherché une solution clé en main, nous permettant de gérer efficacement la coactivité engins/piétons ».

Pour pleinement exploiter les données collectées par le Blaxtair, le groupe déploie également depuis 2020 la solution connectée Blaxtair Connect qui fournit des informations sur l'utilisation des machines et la cartographie des points chauds des sites. Grâce à ces données, les Responsables Santé Sécurité au Travail peuvent agir au quotidien et de façon proactive sur les risques de collisions engins/piétons et les réduire ainsi drastiquement.

Depuis cette adoption par l'un des leaders nationaux du recyclage, ses confrères hexagonaux et plusieurs allemands et américains lui ont emboité le pas, faisant de Blaxtair la solution de référence sur le marché du recyclage qui représente de l'ordre de 80 000 engins à équiper en Europe et Amérique du Nord.

A propos d'Arcure / de Blaxtair

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 12 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et à Hong-Kong.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2021, un chiffre d'affaires de 10,4 M€ (dont 69% à l'international), en croissance de 33%.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

Olivier Lambert

[email protected]

Tel. 01 53 67 36 33 RELATIONS PRESSE

ACTUS finance & communication

Amaury Dugast

[email protected]

Tel. 01 53 67 36 74