Arcure : Chiffre d'affaires 2021 en hausse de 33% à 10,4 M EUR et perspectives de croissance rentable

Pantin, le 18 janvier 2022

Croissance soutenue de l'activité sur l'ensemble de l'exercice avec une montée en puissance des ventes auprès des constructeurs d'engins (OEMs) ;

Doublement du chiffre d'affaires en Europe (hors France) et aux Etats-Unis, fruit des investissements de croissance réalisés sur ces marchés ;

Amélioration de la rentabilité opérationnelle en 2021 ;

Croissance à deux chiffres attendue en 2022 avec un objectif de retour à la rentabilité sur le périmètre actuel.



Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour l'exercice 2021.



POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ EN 2021

En milliers d'euros, non audité 2021 2020 Variation en € % 1er semestre 5 030 3 739 + 1 291 +35% 2nd semestre 5 404 4 103 +1 301 +32% Chiffre d'affaires annuel 10 434 7 842 +2 592 +33%



Forte dynamique de croissance sur l'ensemble de l'exercice 2021 : franchissement du cap des 10 M€

Le chiffre d'affaires d'Arcure pour l'exercice 2021 s'établit à 10,4 M€, en hausse de 33% (7,8 M€ en 2020). Cette forte croissance de l'activité traduit notamment une nette progression des volumes de Blaxtairs® vendus aux constructeurs d'engins ainsi que le déploiement d'équipements à l'ensemble de la flotte d'engins de grands donneurs d'ordre industriels.

Arcure bénéficie des partenariats conclus avec les principaux constructeurs d'engins : trois constructeurs, dont Liebherr, proposent l'option Blaxtair en montage usine sur un nombre de géographies encore limité. Les volumes croissants, émanant des constructeurs, attestent du fort potentiel de croissance à moyen terme de ce canal de distribution, avec la généralisation progressive de l'intégration de Blaxtair à l'ensemble des réseaux des constructeurs partenaires.

En France, Arcure enregistre une hausse de 34% de l'activité traduisant principalement des projets d'équipements de flotte par les clients grands comptes industriels. La vente de services associés est également en progression avec la croissance du parc installé (plus de 11 000 Blaxtairs dans le monde) et les premiers contrats signés pour l'installation du système Blaxtair Connect.



Activités à l'international en croissance de plus de 30%

Les ventes à l'international (69% du CA) progressent de +33%, avec un doublement de l'activité sur les zones Europe et Amérique du Nord. Cette très forte croissance vient plus que compenser un repli du chiffre d'affaires sur la zone Asie-Pacifique, lié à un effet de base défavorable (équipement de grands chantiers d'infrastructure en 2020, en Australie notamment).

La zone Europe (hors France) enregistre un doublement de l'activité, avec notamment une très forte progression en Allemagne, tirée par les ventes OEMs.

Sur le marché américain, Arcure enregistre une augmentation de 102% de son chiffre d'affaires. La société poursuit son fort développement sur la région avec notamment un accord pour l'équipement d'une flotte de chariots élévateurs émanant d'un important constructeur américain de véhicules industriels (potentiel de l'ordre de 2 700 véhicules). De nombreux essais sont en cours dans de grands groupes industriels américains et certains devraient donner lieu à une décision de généralisation dans les prochains mois, avec des volumes potentiels significatifs.



PERSPECTIVES

La croissance de l'activité sur 2021 ainsi que les effets positifs des mesures d'optimisation des coûts fixes mises en œuvre devraient permettre à Arcure d'améliorer sensiblement sa rentabilité opérationnelle sur l'exercice.

Dans un marché où le besoin de sécurisation des personnes dans leur environnement professionnel ne fait qu'augmenter, en particulier chez les grands comptes utilisateurs finaux (exploitants de sites industriels), Arcure continue d'observer une demande soutenue de la part de ses clients et un carnet de commandes en croissance par rapport à l'an dernier. Confortée par la montée en puissance des constructeurs partenaires et les développements encourageants aux Etats-Unis, la société se fixe, pour l'exercice 2022, un objectif de croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et réitère son ambition de retour à la rentabilité sur son périmètre actuel.

Indépendamment de la dynamique positive observée, la société reste vigilante quant aux enjeux actuels d'approvisionnement de certains composants électroniques. Arcure estime avoir mis en œuvre les actions nécessaires pour limiter l'impact d'éventuelles pénuries sur son activité.



Arcure poursuit la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique visant à mettre à profit son expertise dans les domaines de la vision industrielle, de l'intelligence artificielle et de l'IoT pour offrir des solutions cohérentes et efficaces (gamme de services enrichie, nouveaux produits et fonctionnalités associées aux engins ou à la gestion des infrastructures logistiques ou sites de production) répondant aux nouvelles attentes de ses clients.

Forte de sa maîtrise technologique, de sa connaissance fine des acteurs et de leurs besoins et de son implantation internationale, Arcure est idéalement positionnée pour devenir un acteur de référence dans la gestion et le contrôle des flux logistiques et de production sur les sites industriels grâce à la vision, l'intelligence artificielle et l'internet des objets.



Plus d'information sur www.arcure-bourse.com

Prochaine publication : Résultats de l'exercice 2021 le 31 mars 2021



À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à près de 11 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et à Hong-Kong..

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2021, un chiffre d'affaires de 10 ,4 M€ (dont 69% à l'international), en croissance de 33%.



