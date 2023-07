Paris, le 6 juillet 2023

Arcure innove dans la sécurité des engins industriels

en dotant le Blaxtair Origin d'options de détection d'objets singuliers et de zoning indoor

Arcure, groupe international spécialiste de l'Intelligence Artificielle, étoffe son offre en mettant sur le marché une fonction de localisation indoor des véhicules (dite « zoning ») et de détection d'objets spécifiques (DOS : Détection d'Objets Singuliers), accessibles à tout possesseur d'un Blaxtair Origin, la toute dernière version primée[1] du bestseller mondial de la détection de piétons.

Arcure est le pionnier de l'Intelligence Artificielle embarquée à bord des véhicules industriels et commercialise depuis plus de treize ans le Blaxtair, une solution intelligente de détection de piétons qui prévient les collisions entre les véhicules industriels et les personnes. Arcure a récemment mis sur le marché sa nouvelle version, le Blaxtair Origin, dotée d'une connectivité native et de performances nettement améliorées. Il bénéficie également d'une évolutivité permettant d'offrir progressivement de nouvelles fonctionnalités aux clients sous forme de modules logiciels téléchargeables.

C'est dans cet environnement technologique novateur que les fonctions DOS (Détection d'Objets Singuliers) et zoning, qui sont des options logicielles payantes et téléchargeables dans le Blaxtair Origin, ont été développées. Elles répondent à deux besoins forts des utilisateurs d'engins :

Détecter la présence et la position d'objets particuliers dans la zone d'utilisation de l'engin (autres que les piétons) pour l'option DOS ; Adaptation automatique de la vitesse des véhicules qui pénètrent dans des zones spécifiques pour l'option Zoning.

Ces fonctions - utiles dans toutes les industries - ont été vendues à de premiers clients utilisateurs du Blaxtair, dans la grande distribution et l'industrie automobile.

Avec ces nouvelles capacités, Blaxtair s'affirme encore davantage comme la solution de sécurité incontournable pour les engins industriels et favorise ainsi l'adoption de ses solutions à l'échelle mondiale, conformément à sa stratégie de déploiement commercial à l'international.

« Choisir Blaxtair, c'était jusqu'ici l'assurance de choisir la solution de référence sur le marché de la détection de piétons dans le monde entier, avec des performances inégalées issues de nos longues années d'expérience dans l'Intelligence Artificielle. Avec la connectivité native de Blaxtair Origin, ce sera désormais également l'accès à un catalogue de fonctionnalités additionnelles téléchargeables pour toujours accroitre la sécurité et la productivité des sites industriels. Arcure compte ainsi apporter à ses clients tout un panel de solutions de gestion de flotte répondant à leurs besoins. DOS et Zoning ne sont qu'une première étape », indique Franck Gayraud, Directeur Général d'Arcure.

Plus d'informations sur www.arcure-bourse.com

À propos d'Arcure Blaxtair

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 16 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2022, une levée de fonds de 6 M€ afin d'accélérer son développement. La Société a enregistré sur l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 13 M€ (dont 73% à l'international), en croissance de 25%.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

[email protected]

Tel. 01 53 67 36 94 RELATIONS PRESSE

ACTUS finance & communication

Amaury DUGAST

[email protected]

Tel. 01 53 67 36 74

[1]Prix EuroTest-Preis 2022 de la caisse de prévoyance professionnelle allemande BG BAU