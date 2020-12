Arcure : lance une version certifiée ATEX de sa solution Blaxtair

Paris, le 15 décembre 2020



Arcure, PME française spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image dans l'industrie, a conçu une version certifiée ATEX de sa caméra 3D intelligente Blaxtair pour accompagner ses clients qui travaillent dans des zones à risque d'explosion.

La réglementation ATEX prévoit d'éviter la formation d'atmosphères explosives et, si une explosion se produit, de limiter au maximum sa propagation et ses effets. D'où l'obligation d'avoir des équipements certifiés.

Homologué II 3G Ex ec IIB T4 Gc, la version ATEX du Blaxtair est prévue pour une installation en zone 2, au sein d'environnements extrêmes, soumis à un risque d'explosion de gaz. Ainsi, Blaxtair peut désormais être utilisé dans des atmosphères potentiellement explosives, comme celles des industries chimiques, gazières, pétrolières, pharmaceutiques ou encore dans certaines mines. L'ATEX du Blaxtair peut également être disponible en zone 1.

Afin d'obtenir la certification ATEX, Arcure a travaillé avec plusieurs partenaires experts. Les Blaxtair ATEX, en fonction de la zone de travail - zone 1 ou zone 2 - bénéficient de renforts mécaniques, connectiques et optiques pour répondre aux exigences réglementaires.



Blaxtair devient ainsi le premier équipement d'intelligence artificielle embarquée capable d'opérer dans des atmosphères explosives.



« Grâce à la version Blaxtair certifiée ATEX, nous allons pouvoir accompagner de nouveaux clients en répondant aux fortes contraintes des environnements explosifs. Ces secteurs spécifiques pourront ainsi également profiter de notre solution Blaxtair pour prévenir les accidents entre les engins industriels et les piétons. », déclare Franck Gayraud, CEO d'Arcure.



A propos de Blaxtair®

Fruit d'une collaboration entre Arcure et le CEA, Blaxtair® est le système de détection de personnes embarqué de référence pour le monde de l'industrie. Cette caméra 3D embarquée innovante différencie un humain positionné dans le champ d'action du véhicule d'un autre obstacle, afin de prévenir le conducteur et éventuellement stopper le véhicule lorsque ses mouvements mettent en danger un piéton. La performance du Blaxtair®, unique au monde, repose sur son intelligence artificielle qui renforce la sécurité des personnes tout en évitant les arrêts intempestifs des engins, et donc les pertes de productivité et de vigilance.

La solution connectée Blaxtair Connect révolutionne la sécurité des personnes autour des machines pour atteindre l'objectif « zéro accident » recherché par les entreprises en leur permettant d'agir de façon proactive sur les risques de collisions engins/piétons et de les réduire ainsi drastiquement.



A propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, garantissant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à près de 9 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires de 7,6 M€ (dont 58% à l'international), en croissance moyenne de 43% sur les 3 derniers exercices fiscaux.

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

Olivier Lambert

[email protected]

Tel. 01 53 67 36 33 RELATIONS PRESSE

ACTUS finance & communication

Vivien Ferran

[email protected]

Tel. 01 53 67 36 34

Cette publication dispose du service 'Actusnews SECURITY MASTER '.

- SECURITY MASTER Key : nZtwZsWaZGqanXJtaZ6XaJZlZm9nw2OZapfLx5dpap2dmXBilppjmMmYZm9nmmVr

- Pour contrôler cette clé :https://www.security-master-key.com.