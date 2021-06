Arcure : participe au groupe de travail porté par le LNE pour créer une certification de l'Intelligence Artificielle

Paris, le 16 juin 2021



Arcure, PME française spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image dans l'industrie, participe depuis octobre 2020 au groupe de travail piloté par le LNE (Laboratoire national de métrologie et d'essais) qui vise à créer une certification de l'IA d'ici le début du deuxième semestre 2021. Une grande première mondiale.

Le nombre de solutions et dispositifs utilisant l'IA (Intelligence Artificielle) ne cesse de croître sur le marché et ils concernent toutes les filières : médicale, industrielle ou encore robotique. A travers ses nombreuses applications, l'IA a prouvé son utilité dans les différents domaines, en apportant notamment plus de confort, de performance, de sécurité et de productivité.

Malgré le déploiement massif de l'IA, aucune norme ne régule actuellement son utilisation. Seuls quelques référentiels de bonnes pratiques ont été publiés, mais ils sont non contraignants. De ce fait, la qualité des produits proposés sur le marché est très disparate.

Afin d'aider les donneurs d'ordres à répondre à leur besoin d'évaluation et d'analyse comparative des performances des systèmes intelligents, il apparaissait donc essentiel de définir un cadre normatif de certification.

C'est pourquoi le LNE a initié en octobre 2020 un groupe de travail expert en IA auquel participe Arcure (parmi 12 autres membres prestigieux tels que Thalès, Orange et Schneider Electric), visant à créer une certification de l'IA d'ici le début du deuxième semestre 2021. Ce groupe de travail a notamment défini les conditions minimales que doivent remplir les acteurs de l'IA pour garantir la bonne qualité de développement de leurs produits.

La certification vise à structurer la filière de l'IA et contribuera au développement et l'acceptabilité de ces systèmes intelligents en renforçant la confiance en cette nouvelle technologie.

« Arcure est légitime dans ce groupe de travail car cela fait plus de 10 ans qu'elle développe des algorithmes d'IA et produit des équipements pour l'industrie intégrant ces algorithmes. Cette certification offrira aux développeurs de systèmes intelligents le référentiel idoine - pour attester de leurs performances et se positionner ainsi par rapport à la concurrence. Quant aux donneurs d'ordres, ils disposeront désormais de critères de choix objectifs pour départager les solutions du marché et les acquérir en toute confiance », déclare Patrick Mansuy, Président d'Arcure.



A propos de Blaxtair®

Fruit d'une collaboration entre Arcure et le CEA, Blaxtair® est le système de détection de personnes embarqué de référence pour le monde de l'industrie. Cette caméra 3D embarquée innovante différencie un humain positionné dans le champ d'action du véhicule d'un autre obstacle, afin de prévenir le conducteur et éventuellement stopper le véhicule lorsque ses mouvements mettent en danger un piéton. La performance du Blaxtair®, unique au monde, repose sur son intelligence artificielle qui renforce la sécurité des personnes tout en évitant les arrêts intempestifs des engins, et donc les pertes de productivité et de vigilance.

La solution connectée Blaxtair Connect révolutionne la sécurité des personnes autour des machines pour atteindre l'objectif « zéro accident » recherché par les entreprises en leur permettant d'agir de façon proactive sur les risques de collisions engins/piétons et de les réduire ainsi drastiquement.



A propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 10 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires de 7,8 M€ (dont 69% à l'international).



