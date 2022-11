Arcure : renforce sa démarche RSE et définit des objectifs environnementaux

Arcure, spécialiste français de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image dans l'industrie, franchit une nouvelle étape en renforçant sa démarche de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) autour de trois enjeux. La Société définit également deux objectifs de réduction de l'impact environnemental du Blaxtair Origin, sa nouvelle solution pour prévenir les accidents entre les piétons et les engins industriels.

Patrick Mansuy, Président du Directoire d'Arcure, déclare :

« ''Sauver des vies'' est depuis toujours la raison d'être d'Arcure. Elle s'incarne dans les produits que nous proposons à nos clients afin de leur permettre d'offrir à leurs collaborateurs des environnements de travail sûrs. Pour autant, nos produits se doivent d'avoir un impact environnemental aussi limité que possible. Pour cela, nous avons donc misé sur l'éco-conception. Enfin, elle nous oblige à participer de façon positive à notre écosystème en valorisant ses savoir-faire et ses compétences, d'où notre choix, dès notre création, du Made in France. Nous sommes conscients que les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux deviennent plus pressants et que les attentes sont grandes envers les entreprises, quelle que soit leur taille. C'est pourquoi nous formalisons aujourd'hui notre démarche RSE afin de la rendre plus lisible par nos parties prenantes et que nous définissons d'ambitieux objectifs de réduction de l'empreinte environnementale de la prochaine version du Blaxtair Origin. »

« Sauver des vies » : une raison d'être, boussole au développement d'Arcure

Depuis sa création en 2009, Arcure se positionne comme le partenaire de ses clients pour protéger la vie de leurs collaborateurs tout en leur permettant de gérer de façon plus durable leurs équipements industriels.

En effet, les solutions d'Arcure qui associent des capteurs de vision 2D ou 3D et de puissants algorithmes d'Intelligence Artificielle, préviennent les collisions entre les engins industriels et les piétons. Ainsi, depuis plus de 10 ans, et avec plus de 14 000 Blaxtair - produit phare d'Arcure - déjà vendus, aucun engin équipé de Blaxtair n'a été impliqué dans un accident lié à une défaillance du système. Avec le nouveau Blaxtair Origin, la sécurité des collaborateurs est encore renforcée puisqu'il divise par 3 la coactivité engins/piétons[1].

Par ailleurs, Arcure donne à ses clients l'accès à des métriques essentielles via son offre « Blaxtair Connect », qui permettent d'agir de façon proactive sur les risques d'accidents au quotidien et de suivre l'efficacité des mesures préventives qu'ils ont mis en place.

Placer l'éco-conception au cœur des processus industriels

Pour le développement de ses solutions, Arcure a fait le choix exigeant de l'éco-conception. Analysant l'ensemble du cycle de vie du produit (de sa conception à sa fin de vie), la Société innove afin de réduire l'utilisation de matières premières, en particulier des ressources rares, tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre.

Avec Blaxtair Origin, Arcure conçoit un produit plus performant et miniaturisé avec un impact réduit sur l'environnement. En effet, par rapport à la précédente version du Blaxtair, son empreinte carbone est diminuée de 30% et il nécessite près de deux fois moins de matières premières pour sa fabrication (par unité produite).

Face aux enjeux planétaires, Arcure renforce sa démarche d'éco-conception. Ainsi, la Société a lancé, sur le second semestre 2022, un nouveau projet devant améliorer encore davantage les performances environnementales du Blaxtair Origin avec pour objectifs :

une diminution de 25% supplémentaires de l'empreinte carbone du Blaxtair Origin ;

une diminution de 15% supplémentaires de l'utilisation des ressources minérales et métalliques nécessaires à sa production.

Participer au dynamisme du tissu industriel et économique en France

Dès 2009, Franck Gayraud et Patrick Mansuy, les deux cofondateurs d'Arcure, font le pari du Made in France et décident de s'appuyer sur l'excellence de l'industrie et de la R&D publique françaises. C'est donc avec les équipes du CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Energies Alternatives), qu'ils mènent les recherches sur la partie algorithmique des solutions Arcure dans le cadre d'un partenariat exclusif.

Aujourd'hui, alors que le Blaxtair est exporté dans le monde entier, la production reste ancrée en France. Arcure emploie ainsi près de cinquante collaborateurs, dont plus d'une dizaine dans son usine de production de Grossoeuvre en Normandie et fait travailler un important tissu de PME industrielles françaises.

Au-delà de la création d'emploi, Arcure a à cœur de partager sa création de valeur avec ses parties prenantes, et en particulier ses collaborateurs. La Société propose une politique de rémunération alliant éléments de rétribution fixe et variable, liée à la performance de l'entreprise, complétés par des incitations à les convertir en actions de la Société. L'objectif d'Arcure est en effet que chacun de ses collaborateurs devienne un actionnaire de la Société et soit ainsi associé pleinement à son succès.

Faire vivre la démarche en mobilisant toute l'entreprise

Pleinement intégrée à la stratégie d'Arcure, la démarche RSE de la Société est pilotée par le Président du Directoire et est discutée de façon régulière par le Conseil de surveillance. Intégrée à la stratégie globale d'Arcure, elle infuse dans le quotidien de l'entreprise et ses processus de production.

Enfin, Arcure participe, à son échelle, aux initiatives mondiales en faveur du développement durable et contribue en particulier à 6 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU :

à l'ODD 9 (Innovation et infrastructures) par ses activités qui permettent de réduire les accidents et favorisent la durabilité des équipements industriels ;

aux ODD 1 (Lutte contre la pauvreté), 3 (Accès à la santé) et 8 (Accès à des emplois décents) par sa création de valeur économique et sa politique de ressources humaines garantissant des conditions décentes (rémunération, accès à la protection sociale, etc.) à ses collaborateurs ;

aux ODD 12 (Consommation et production durables) et 13 (Lutte contre le changement climatique) par ses actions environnementales préservant les ressources naturelles et limitant les émissions de gaz à effet de serre de la Société.

Plus d'informations sur www.arcure-bourse.com

À propos d'Arcure Blaxtair

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à 14 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a enregistré, en 2021, un chiffre d'affaires de 10,4 M€ (dont 69% à l'international), en croissance de 33%. Afin d'accélérer son développement, la Société a réalisé, en 2022, une levée de fonds de 6 M€.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

Contacts

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

Margaux ROUILLARD

arcure@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 32 RELATIONS PRESSE

ACTUS finance & communication

Amaury DUGAST

adugast@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 74

[1] Résultat réel constaté sur les premiers sites d'utilisation