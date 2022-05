Quand l'IA sauve des vies : Arcure présente sa nouvelle solution Blaxtair Origin

Paris, le 30 mai 2022



Arcure, PME française spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image dans l'industrie, renforce sa gamme de produits avec Blaxtair Origin, la solution la plus avancée de détection de piétons pour prévenir les accidents avec les engins.



Arcure est la pionnière de la sécurité des piétons avec sa solution Blaxtair qui sauve des vies dans le monde entier depuis plus de 12 ans.

Arcure dévoile aujourd'hui Blaxtair Origin, son nouveau système intelligent de détection de piétons pour éviter les collisions avec les véhicules, en marche arrière et avant. Blaxtair Origin alerte non seulement les conducteurs du danger sans alarmes inutiles, mais aide également les responsables HSE et de sites à contrôler et à réduire les risques d'accidents.

Les premières versions sont présentées sur les salons LogiMAT et IFAT en Allemagne.



Avec des performances sans équivalent sur le marché, compact, robuste, connecté, évolutif et facile à installer, Blaxtair Origin bénéficie des dernières avancées technologiques, tant au niveau matériel qu'à celui des algorithmes d'IA. Avec une vision monoscopique (vs stéréoscopique pour Blaxtair), il s'agit de la seule caméra IA capable de détecter et de localiser précisément les piétons en temps réel, dans n'importe quelle posture (debout, accroupis ou occultés) et dans tous les environnements de travail les plus exigeants. Il est compatible avec tous les types et marques de véhicules industriels (chariots élévateurs, chargeuses, pelles, …)

Grâce à sa connectivité native, Blaxtair Origin peut bénéficier de la maintenance en ligne, des mises à jour logicielles et de l'ajout de fonctionnalités à distance, et est complété par des services Cloud. Il inaugure également une toute nouvelle plateforme technologique qui va permettre à l'offre Blaxtair de s'élargir progressivement en proposant des fonctionnalités étendues d'autonomie des véhicules industriels.



Pour aller plus loin que la prévention des accidents de dernière seconde, le système intègre la solution IoT basée sur le Cloud « Blaxtair Connect » qui révolutionne la sécurité des personnes autour des machines en divisant par 3 la coactivité engins/piétons (Résultat réel constaté sur les premiers sites d'utilisation). Grâce au GPS et à la connexion 4G, un tableau de bord donne accès à des métriques pertinentes et à la cartographie des points chauds. Il met en évidence les machines les plus dangereuses et détermine le moment et le lieu où le risque d'accident est le plus élevé. Il permet ainsi aux entreprises d'agir de façon proactive sur les risques d'accidents au quotidien et de suivre l'efficacité des mesures préventives mises en place.



« Blaxtair Origin bénéficie des meilleures performances d'IA embarquée et de détection. Cela est l'aboutissement de 12 ans d'expérience sur le terrain en détection de piétons basée sur l'Intelligence Artificielle et la vision. De plus, les algorithmes d'IA, alimentés par une base de données d'apprentissage unique et étendue, sont ultra puissants. Chaque année, des centaines de milliers d'engins de manutention et de construction peuvent être équipés de Blaxtair Origin dans le monde afin d'améliorer la sécurité sur tous les sites industriels et ainsi sauver des vies. Blaxtair Origin définit assurément un nouveau standard sur le marché de la détection des piétons, tant sur le plan technologique, que sur celui de la performance » souligne Franck Gayraud, Directeur Général et co-fondateur d'Arcure.

A propos d'Arcure / de Blaxtair

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 12 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne et en Espagne.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2021, un chiffre d'affaires de 10,4 M€ (dont 69% à l'international), en croissance de 33%.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com



