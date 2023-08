Arcus Biosciences, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société se concentre sur le développement de molécules différenciées et de thérapies combinées pour les personnes atteintes d'un cancer. L'entreprise dispose d'un portefeuille de produits expérimentaux, qui sont en cours de développement clinique avec sa molécule avancée, un anticorps anti-TIGIT ciblant les cancers du poumon et les cancers gastro-intestinaux. La société a environ cinq programmes cliniques axés sur des cibles telles que TIGIT, PD-1, HIF-2a, les récepteurs A2a et A2b de l'adénosine et CD73. Elle évalue trois anticorps et trois petites molécules dans le cadre de 13 études cliniques différentes, dont quatre études de phase III. Elle développe deux anticorps monoclonaux anti-TIGIT expérimentaux, à savoir le domvanalimab (Fc-silent) et l'AB308 (Fc-enabled). HIF-2a est un régulateur transcriptionnel principal de plusieurs gènes impliqués dans la progression tumorale. Les produits expérimentaux de la société comprennent également l'etrumadenant et le quemliclustat.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale