Arcutis Biotherapeutics, Inc. est une société de dermatologie médicale au stade commercial. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de traitements pour les maladies dermatologiques dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Son portefeuille comprend des traitements topiques et systémiques susceptibles de traiter des maladies et des affections dermatologiques à médiation immunitaire. Son produit phare, ZORYVE, est destiné au traitement du psoriasis en plaques, y compris le psoriasis dans les zones intertrigineuses, chez les personnes âgées de 12 ans ou plus. La crème ZORYVE est une formulation topique à prise unique quotidienne de roflumilast, un inhibiteur puissant et sélectif de la phosphodiestérase-4 (PDE4). Le portefeuille de produits de la société comprend ARQ-255, ARQ-252 et ARQ-234. ARQ-255 est développé pour l'alopécie areata. ARQ-252 est une formulation alternative en crème topique de l'ivarmacitinib que la société développe pour l'eczéma chronique des mains et le vitiligo. ARQ-255 est développé pour le traitement de l'alopécie areata.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale