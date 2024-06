Ard Grup Bilisim Teknolojileri AS est une société de technologie de l'information (TI) basée en Turquie. Elle se concentre sur la mise en œuvre d'architectures, le développement de logiciels et la cybersécurité en fournissant des produits et services personnalisables. Son offre comprend une large gamme de logiciels et de solutions système. L'offre de solutions logicielles comprend des services de transformation électronique spécialisés dans les processus de numérisation ; des logiciels d'entreprise, développant des solutions de système pour les entreprises clientes ; des logiciels juridiques nationaux, consistant en une plateforme logicielle juridique numérique développée pour la vente au niveau local et international ; des systèmes de santé, fournissant différents types de systèmes de suivi pour les patients et les équipements ; des systèmes en nuage et la cybersécurité. Ses solutions système couvrent la cybersécurité, les systèmes d'information, les centres de commandement, la sécurité et les technologies intelligentes. La société est une filiale de ARD GROUP HOLDING, qui est active dans les secteurs de l'informatique, de la santé, de la défense, du conseil, de l'énergie et de la construction.

Secteur Logiciels