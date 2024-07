Ardelyx, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments avancés qui répondent à d'importants besoins médicaux non satisfaits. Elle possède deux produits commerciaux : IBSRELA (tenapanor) et XPHOZAH. Son portefeuille de produits comprend les programmes RDX013 et RDX020. Le ténapanor est une petite molécule thérapeutique en cours de développement pour le traitement ou le contrôle de l'hyperphosphatémie ou du phosphore sérique chez les patients adultes atteints d'insuffisance rénale chronique (IRC) sous dialyse. Tenapanor a un mécanisme d'action et agit localement dans l'intestin pour inhiber l'échangeur d'hydrogène sodique 3 (NHE3). IBSRELA est développé pour le traitement des patients souffrant du syndrome du côlon irritable avec constipation (IBS-C). XPHOZAH est un médicament pour le contrôle du phosphore sérique chez les patients adultes atteints d'IRC et sous dialyse. Le programme RDX013 est un programme de petites molécules sécrétagogues de potassium pour le traitement de l'hyperkaliémie. Le programme RDX020 est une petite molécule destinée au traitement de l'acidose métabolique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale