Ardent Health Partners, LLC est un prestataire de services de santé aux États-Unis. La société opère dans huit marchés urbains de taille moyenne dans six États : Texas, Oklahoma, Nouveau Mexique, New Jersey, Idaho et Kansas. La société fournit des services généraux et spécialisés, notamment des services de médecine interne, de chirurgie générale, de cardiologie, d'oncologie, d'orthopédie, de soins aux femmes, de neurologie, d'urologie et des services d'urgence, dans le cadre de soins hospitaliers et ambulatoires. En plus de ses 30 hôpitaux de soins aigus, il exploite un vaste réseau d'établissements ambulatoires et de services de télésanté, dont 146 cliniques de soins primaires et spécialisés, trois centres de chirurgie ambulatoire (ASC), 22 centres de soins d'urgence, deux services d'urgence autonomes et dix centres d'imagerie diagnostique. Elle exploite une plateforme de soins de santé centrée sur le consommateur, qui vise à créer des relations durables avec ses patients dans de multiples contextes de soins.

Secteur Installations et services en soins de santé