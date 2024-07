Le fournisseur de soins de santé Ardent Health a déclaré mercredi qu'il avait fixé le prix de son introduction en bourse en dessous de sa fourchette cible, afin de lever environ 192 millions de dollars.

La société basée à Nashville, dans le Tennessee, qui visait un prix de 20 à 22 dollars par action, a vendu environ 12 millions d'actions à 16 dollars par action. L'introduction en bourse valorise Ardent Health à environ 2,3 milliards de dollars.

La société a déclaré qu'elle avait l'intention d'utiliser le produit de l'introduction en bourse pour son fonds de roulement, pour acquérir des entreprises, des produits, des services ou des technologies complémentaires, et pour les besoins généraux de l'entreprise, ce qui peut inclure le remboursement de la dette et les dépenses d'investissement.

Ardent est le quatrième opérateur privé d'hôpitaux à but lucratif et un fournisseur de services de santé aux États-Unis, selon la déclaration.

Elle possède 30 hôpitaux de soins aigus et plus de 200 sites de soins avec plus de 1 700 prestataires à travers le Texas, l'Oklahoma, le Nouveau-Mexique, le New Jersey, l'Idaho et le Kansas.

Les marchés publics américains ont connu un afflux d'introductions en bourse au cours des derniers mois, après une période sèche de près de deux ans, car les attentes d'un atterrissage en douceur de l'économie encouragent les entreprises à coter leurs actions.

L'entreprise devrait faire ses débuts à la bourse de New York jeudi sous le symbole "ARDT".

