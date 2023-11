Ardent Leisure Group Limited est une société de loisirs et de divertissement basée en Australie. La société possède et exploite des actifs de loisirs, notamment les parcs à thème et les attractions Dreamworld, WhiteWater World et SkyPoint. La société exerce ses activités dans le secteur des parcs à thème et des attractions. Le secteur des parcs à thème et des attractions comprend Dreamworld et WhiteWater World à Coomera, dans le Queensland, ainsi que la terrasse d'observation et l'escalade SkyPoint à Surfers Paradise, dans le Queensland. WhiteWater World comprend Wiggle Bay, Pipeline Plunge, Cave of Waves et Cabanas. Les parcs à thème de Dreamworld comprennent les manèges à sensations, Tiger Island, Wildlife Experience et Dreamworld Wildlife Fund (DWF). Ses attractions à sensations fortes comprennent la Giant Drop, The Claw, Pandamonium, The Gold Coaster, Tail Spin et Motocoaster. Son SkyPoint comprend le SkyPoint Observation Deck et le Seventy7 Cafe + Bar. Dreamworld est situé à l'extrémité nord de la Gold Coast du Queensland.

Secteur Loisirs et détente